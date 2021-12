ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στον λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ινδονησία ευχήθηκε το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου της Ινδονησίας. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για γρήγορη και ασφαλή ανάκτηση των αγνοουμένων. Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της στο λαό και την κυβέρνηση της Ινδονησίας», σημειώνεται.

Our thoughts are with everyone affected by the eruption of Indonesia's #Semeru volcano. Heartfelt condolences to the victims' families and wishes for the swift & safe recovery of the missing. #Greece expresses its solidarity w/the people & government of #Indonesia@Kemlu_RI