ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε την επίθεση στο αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας

Τη σημερινή επίθεση με drone στο αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζει απερίφραστα το υπουργείο Εξωτερικών μέσω Twitter, και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Είναι απαράδεκτο να τίθενται σε κίνδυνο ζωές αθώων ανθρώπων με στόχο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επισημαίνεται στην ανάρτηση και τονίζεται πως η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη της και στέκεται σταθερά στο πλευρό των στενών της φίλων, της κυβέρνησης και του λαού της Σαουδικής Αραβίας.

We strongly condemn tdy’s drone attack on Abha Airport, #SaudiArabia &wish a swift recovery to the injured.

Endangering lives of innocent people by targeting civilian facilities is unacceptable.

🇬🇷 expresses its solidarity&stands firmly w/our close friends the Gov't &people of🇸🇦 pic.twitter.com/1qWLj2nsEn