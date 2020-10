Χάικο Μάας: Χρειαζόμαστε απευθείας συνομιλίες παρά την πρόκληση από την Τουρκία

«Χρειαζόμαστε απευθείας συνομιλίες παρά την πρόκληση από την Τουρκία», τονίζει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Πολύ ανοιχτές και φιλικές συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για την δύσκολη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. Ένα είναι σαφές: χρειαζόμαστε απευθείας συνομιλίες παρά την πρόκληση από Τουρκία», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες του κ. Μάας με τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Δένδια.

Foreign Minister @HeikoMaas in Athens - very open and friendly discussions with Prime Minister @kmitsotakis & Foreign Minister @NikosDendias on the difficult situation in the Eastern Mediterranean. One thing is clear: we need direct talks despite the provocation by Turkey. pic.twitter.com/H51unLDcUO

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτηση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών από την Κύπρο, αναφερόταν: «Η αποστολή του Oruc Reis σε διαφιλονικούμενες περιοχές στην ανατολική Μεσόγειο είναι το αντίθετο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οποιεσδήποτε νέες έρευνες για φυσικό αέριο εκεί θα αποτελούσαν ισχυρό πισωγύρισμα για την αποκλιμάκωση και για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας, όπως συμφωνήθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η εξεύρευση λύσεων στην δύσκολη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Καλωσορίζω την ανοιχτή διάθεση της Κύπρου για συνέχιση της προσπάθειας διαλόγου. Γνωρίζω ότι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολες».

"Sending Oruc Reis to disputed areas in the Eastern Mediterranean is opposite of a confidence-building measure. Any new gas explorations there would be a strong setback for de-escalation & for further development of EU-Turkey relations, as was agreed at the last EC." @HeikoMaas pic.twitter.com/G80PTJfcvx