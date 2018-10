O Λ. Κρέτσος στην έδρα της EBU για τις καινοτόμες τεχνολογίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Την έδρα της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, EBU (European Broadcasting Union) στη Γενεύη επισκέφθηκε σήμερα ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος.



Ο κ. Κρέτσος συναντήθηκε αρχικά με τον Πίτερ Μακ Άβοκ, (Peter Mac Avock), Head of Distribution, Platforms, Services and Innovation - HbbTV), ο οποίος τον ενημέρωσε για τις καινοτόμες τεχνολογίες που εισάγει η EBU σε θέματα σύγκλισης περιεχομένου, τόσο στην υβριδική τηλεόραση όσο και στο υβριδικό ψηφιακό ραδιόφωνο.



Εν συνεχεία, ο υφυπουργός ξεναγήθηκε στο control room και στο news desk της EBU από τον Λούις Χιμένεζ (Luis Jimenez), News External Relations Manager and Digital News Lead, ο οποίος του παρουσίασε τον τρόπο επιλογής, σύνθεσης και δημιουργίας περιεχομένου από το υλικό που η EBU συλλέγει καθημερινά από τα τηλεοπτικά δίκτυα των μελών της.



Ακολούθησε συνάντηση με το νομικό τμήμα της EBU και τους επικεφαλής του, Ρίτσαρντ Μπέρνλεϊ (Richard Burnley), Legal and Policy Director και Michael Wagner, Head of Media, Communications Law, κατά την οποία επεξηγήθηκε η λειτουργία του συγκεκριμένου τομέα αναφορικά με τη δυνατότητα συνδρομής από την EBU προς τις χώρες-μέλη σε θέματα εθνικής νομοθεσίας, ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, νέων νομικών εργαλείων, προώθησης κανονισμών και οδηγιών στο πλαίσιο της Ε.Ε., κ.ά.



Κατά διάρκεια γεύματος που παρέθεσε προς τιμήν του Έλληνα υφυπουργού, ο γενικός διευθυντής της EBU, Νόελ Κάραν (Noel Curran), παρουσία του Αντόνιο Αρτσιντιάκονο (Antonio Arcidiacono), Director of Technology and Innovation και της Βανέσα Ο΄Κόνορ ( Vanessa O'Connor), Director of Member Relations and Communications, ο Λ. Κρέτσος ανέλυσε τη νέα δυναμική που επιδεικνύει η ΕΡΤ τόσο σε επίπεδο προγράμματος όσο και σε επίπεδο εμπέδωσης των νέων τεχνολογιών, εξήγησε τα οφέλη της προσφοράς της δημόσιας τηλεόρασης στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνία, τα οποία είναι πολλαπλάσια του μικρού ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες. Επανέλαβε, δε, την επιθυμία του για στενότερη συνεργασία με την EBU, ενόψει των σπουδαίων ψηφιακών προκλήσεων της εποχής μας.



Η επίσκεψη έκλεισε με σύντομη ενημέρωση από τον Έζρα ΈΕμαν (Ezra Eeman), Head of Digital for the Media department, ο οποίος εξήγησε τη διαδικασία της Digital Transformation Initiative και ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους είναι ανάγκη να βασίζεται η προσπάθεια κάθε δημόσιας τηλεόρασης κατά τη μετάβασή της στο νέο, πλήρως ψηφιακό, υβριδικό περιβάλλον και συμφωνήθηκε η στενότερη συνεργασία της EBU με την ΕΡΤ σε αυτήν την κατεύθυνση.



Τον υφυπουργό υποδέχτηκαν, συνόδευαν και ενημέρωναν, σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής, του ο Τζάκομο Ματσόνε (Giacomo Mazzone), EBU Head of Members Relations - South και η Κωνσταντίνα Μπανιά, EBU Senior Legal Counsel / Competition law, State aids and PSM funding. Παρόντες κατά την επίσκεψη ήταν, επίσης, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδος στα Η.Ε., πρέσβης Άννα Κόρκα, ο εντεταλμένος σύμβουλος Νέων Μέσων της ΕΡΤ, Μάρκος Βογιατζόγλου και ο σύμβουλος Τύπου της ΜΑ Γενεύης, Νίκος Οικονομίδης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ