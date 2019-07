Ο Τούρκος ΥΠΕΞ συνεχάρη τον Κ. Μητσοτάκη στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά

Μέσω Twitter συνεχάρη ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στα ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά.

Στο μήνυμά του αναφέρει «συγχαίρω ειλικρινά τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική του επιτυχία. Πιστεύω ότι υπό την ηγεσία του η φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού και οι διμερείς μας σχέσεις θα ενισχυθούν περαιτέρω».

Warmly congratulate New Democracy leader Kriakos Mitsotakis for the electoral victory. Confident that Turkish-Greek friendship & bilateral relations will further strengthen during his leadership. @kmitsotakis