Συγχαρητήρια της πρωθυπουργού της Νορβηγίας για την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης

Συγχαρητήριο μήνυμα για την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και τις θερμότερες ευχές για μια ευτυχισμένη και ευημερούσα σύγχρονη Ελλάδα, απευθύνει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα η πρωθυπουργός της Νορβηγίας Έρνα Σόλμπεργκ.

Το μήνυμα της πρωθυπουργού της Νορβηγίας, το οποίο αναρτά στο Twitter ο Νορβηγός πρέσβης Φρόντε Όβερλαντ Άντερσεν ευχόμενος στα ελληνικά «Χρόνια Πολλά Ελλάδα»:

«Αγαπητέ λαέ της Ελλάδας, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης και τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Απευθύνω τα συγχαρητήρια μου εκ μέρους της νορβηγικής κυβέρνησης. Συμμετέχουμε στους εορτασμούς των επιτευγμάτων του έθνους σας και στέλνουμε τις θερμότερες ευχές για μια ευτυχισμένη και ευημερούσα σύγχρονη Ελλάδα».

Χρόνια πολλά Ελλάδα Norway's Prime minister sending a message of friendship and congratulations on the bicentennial of the modern Greek state.