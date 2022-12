Στο κάδρο του «Qatargate» και ο Έλληνας επίτροπος

Την ώρα που η Εύα Καϊλή έχανε με ατιμωτικό τρόπο την θέση της ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σοβαρά ερωτήματα αρχίζουν να διατυπώνονται από τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες για τον Έλληνα επίτροπο Μαργαρίτη Σχοινά και το εάν έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο στο διαβόητο πλέον Qatargate.

Σε ρεπορτάζ του με τίτλο «Ελάχιστα σκάρτα μήλα ή ένα ολόκληρο σάπιο βαρέλι; Οι Βρυξέλλες παλεύουν με το σκάνδαλο διαφθοράς» το Politico βάζει στο κάδρο τον Μαργαρίτη Σχοινά τόσο λόγω των απόψεων που έχει εκφράσει στο Twitter για τα εργασιακά δικαιώματα στο Κατάρ όσο και για την απροθυμία της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον επίτροπο της εξαγριώνοντας τους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες.

Τα tweets του Μαργαρίτη Σχοινά, τα οποία ανήρτησε όσο βρισκόταν στο Κατάρ για να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης του Μουντιάλ ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν έντονο άρωμα... Εύας Καϊλή. Αν και ο επίτροπος δεν έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει το εμιράτο «πρότυπο για τα εργασιακά δικαιώματα», έσπευσε να το επαινέσει για τις μεταρρυθμίσεις που έκανε. «Το Κατάρ έκανε αξιοσημείωτη και απτή πρόοδο στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022» αναφέρει σε ένα από αυτά.

Δείτε τα tweets του:

Informative meeting tonight with @MaxTunonILO in Doha.



Qatar has made considerable and tangible progress on labour reforms which needs to be sustained and effectively implemented beyond the World Cup 2022. pic.twitter.com/UvKvXtB0mz — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 19, 2022

Constructive meetings today in Doha with Minister of Foreign Affairs H.E. @MBA_AlThani_ and Minister of Labour H.E. Ali bin Samikh Al Marri.



The EU and Qatar will continue to broaden our relationship on mobility, skills, labour reform, security and people to people contacts. pic.twitter.com/CGgxrAP2ux — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022

Football unites the world. #WorldCup2022 the first post-pandemic global event that shows we are taking our lives back.



Qatar, the first Arab and the smallest country ever to host the Cup, delivered reforms & merits a global success.



Europe’s sport model an inspiration for all pic.twitter.com/KWWO5736Nr — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2022

Οργή για τις μη απαντήσεις της Φον ντερ Λάιεν

Αν και πλέον κάθε αναφορά στην λέξη «Κατάρ» τραβάει δικαιολογημένα την προσοχή και ελέγχεται εξονυχιστικά, η πρόεδρος της Κομισιόν επέλεξε, κατά την διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, να μείνει σιωπηλή στα ερωτήματα τους σχετικά με ταξίδι στο Κατάρ και τις απόψεις που εξέφρασε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στα tweets του.

Ακόμα περισσότερο λάδι στην φωτιά έριξε ο αναπληρωτής υπεύθυνος τύπου της, ο οποίος δεν δέχτηκε να γίνουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, αν και η κ. Φον ντερ Λάιεν ήταν πρόθυμη να απαντήσει για άλλα ζητήματα που αφορούν το Qatargate. «Δεν απάντησε σε ούτε μια ερώτηση» φώναζαν οι δημοσιογράφοι την ώρα που τελείωνε η συνέντευξη. «Αυτός δεν είναι τρόπος να γίνεται μια συνέντευξη τύπου» απάντησε ο εκπρόσωπος της.

Για «οργή» και για «έκρηξη» των δημοσιογράφων κάνει λόγο το Politico μετά τις μη απαντήσεις της Φον ντερ Λάιεν αφήνοντας να εννοηθεί ότι από εδώ και στο εξής ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα βρεθεί υπό ασφυκτική πίεση.