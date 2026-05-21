Η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, το νέο πολιτικό της εγχείρημα.

Το κόμμα θα λέγεται «Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», καθώς έτσι αναγράφεται στα έντυπα για τις εγγραφές των μελών.

Δείτε Live τις ανακοινώσεις:

Οι πόρτες στο Ολύμπιον άνοιξαν στις 18:10 αλλά χωρίς ιδιαίτερη κοσμοσυρροή. Στις 18:30 οι διοργανωτές έδωσαν ζωντανή εικόνα από το Youtube, ωστόσο ακόμη και αρκετά λεπτά αργότερα δεν είχαν καταφέρει να δώσουν ήχο από τον χώρο της συγκέντρωσης.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της παρουσίασης:

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.

Στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της, η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν και αποτελούν συμβούλους της για μια σειρά από κρίσιμα θέματα.

Παρόντες θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος που έχει αναλάβει την επικοινωνία του κόμματος, αλλά και η εξ απόρρητων της, δικηγόρος Μαρία Γρατσία, πρώην στέλεχος της «Νίκης».

Η Μαρία Καρυστιανού θα έχει επίσης δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015.

Πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη @mkaristianou. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία,… pic.twitter.com/F0HgitmElA — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) May 17, 2026

Δύο ακόμη πρόσωπα θα έχουν ενεργό ρόλο στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Πρόκειται για τον επιχειρηματία Γιάννη Μωισίδη, ο οποίος διατηρεί τόσο προσωπική, όσο και επιχειρηματική σχέση με την 53χρονη παιδίατρο, καθώς και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, Στράτο Σιουρδάκη, που διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου σε Έλληνες.

Εκτιμάται ότι ρόλο στο νέο κόμμα θα έχουν η οικονομολόγος Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, ο στρατηγός εν αποστρατεία και πρώην στέλεχος της «Νίκης», Θανάσης Τσουγανάτος, καθώς επίσης και ο τεχνικός σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας έρευνας για την τραγωδία των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης.

Επίσης, δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού θα είναι και η επικοινωνιολόγος Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα.

Το μήνυμα που έστειλε η Μαρία Καρυστιανού πριν από την ανακοίνωση

Η Μαρία Καρυστιανού, λίγες ώρες πριν από την παρουσίαση, έστειλε το δικό της μήνυμα.

Στο μήνυμα ανέφερε τα εξής:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Διαβάστε επίσης: Τι έλεγε η Καρυστιανού για τα σχέδιά της στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο τον Νοέμβριο του 2025

Ακολουθεί το βίντεο της συνέντευξης: