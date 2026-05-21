Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Κατά πληροφορίες από την Αμαλίας, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση εκδήλωσης στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη (26/5) στις 20.00 θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική του διακήρυξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι πολλές οι εκπλήξεις την επόμενη Τρίτη. Οι διοργανωτές θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα. «Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά», σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στη συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θα οργανώνονται θεματικές συζητήσεις, με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις, συντονισμός κινήσεων και πρωτοβουλιών των ομάδων εθελοντών.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων. Το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα προσπάθεια γνωστός Έλληνας συνθέτης.

Πηγή: ΑΜΠΕ