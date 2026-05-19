Για ακόμα μια φορά η Βουλή μετατράπηκε σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να διασταυρώνει τα ξίφη της με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Η ένταση, ωστόσο, μετατοπίστηκε γρήγορα προς τα έδρανα του ΚΚΕ, με την κ. Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιώργο Λαμπρούλη, όσο και τη βουλευτή του κόμματος, Μαρία Κομνηνάκα.

Η φράση που οδήγησε στη διακοπή

Η προσωπική λογομαχία ανάμεσα στις δύο κυρίες ξέφυγε γρήγορα από τα κοινοβουλευτικά πλαίσια, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Λαμπρούλης να αναγκαστεί να διακόψει τη συνεδρίαση. Ο διάλογος που προκάλεσε μέχρι και τη διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης ήταν ο εξής:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο».

Μαρία Κομνηνάκα: «Είσαι ξεφτιλισμένη!».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Οι φασίστες μιλάνε έτσι».

Πριν από το επεισόδιο με τους βουλευτές του ΚΚΕ, είχε προηγηθεί ένας άλλος γύρος αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Η σπίθα που άναψε την ένταση ήταν η απόφαση του υπουργού να ζητήσει τον λόγο εκτός προγράμματος, προκειμένου να χαιρετίσει μια ομάδα ακαδημαϊκών και διδακτορικών φοιτητών που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία της Βουλής. Πρόκειται για τους επιστήμονες που είχαν συμβάλει στη σύνταξη του νέου νομοσχεδίου για το κληρονομικό δίκαιο.

Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε την άμεση και οξύτατη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κόντρα κλιμακώθηκε αστραπιαία, με την κ. Κωνσταντοπούλου να περνά σε προσωπικό επίπεδο, καθώς εξαπέλυσε επίθεση στον υπουργό, κάνοντας λόγο για «οικογενειακό θέμα» και απηύθυνε βαρείς χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό του, αποκαλώντας τον «φασίστα».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Φλωρίδης αντέδρασε έντονα, ξεκαθαρίζοντας πως η τοποθέτησή του δεν είχε πολιτικό δόλο, αλλά έγινε αποκλειστικά και μόνο για να ευχαριστήσει δημόσια την πανεπιστημιακή κοινότητα για το έργο της.