Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιφέρεια Ίκα του Περού, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τα επίσημα στοιχεία από το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού , o σεισμός καταγράφηκε στις 12:57 τοπική ώρα και λόγω του μεγέθους του, έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή σε αρκετές περιοχές της Λίμα, καθώς και σε άλλες τοποθεσίες κατά μήκος των κεντρικών ακτών του Περού.

Μετά τον σεισμό, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι η δόνηση ήταν μέτριας έντασης και ότι προκάλεσε σύντομη αναστάτωση σε σπίτια, γραφεία και εμπορικά καταστήματα, κυρίως σε Λίμα και Ίκα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα ή υλικές ζημιές.

Ωστόσο, το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτικής Προστασίας του Περού συνέστησε στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ελέγξουν τις οδούς διαφυγής για το ενδεχόμενο μετασεισμών.

Επίσης, υπενθύμισε στους πολίτες ότι το Περού βρίσκεται κατά μήκος του λεγόμενου «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή όπου καταγράφεται περίπου το 85% της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας.