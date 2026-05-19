Σε φάση κρίσιμων γεωπολιτικών διαβουλεύσεων εισέρχεται η Βορειοατλαντική Συμμαχία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, η συμμαχία συζητά την πιθανότητα να συνδράμει εμπορικά πλοία προκειμένου να διέλθουν με ασφάλεια από το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, στην περίπτωση που η στρατηγικής σημασίας πλωτή οδός παραμείνει κλειστή μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Η πρόταση αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να υποστηρίζεται από αρκετά κράτη-μέλη, ωστόσο, όπως διευκρίνισε διπλωματική πηγή της συμμαχίας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, με το ζήτημα να αναμένεται να κυριαρχήσει στην επικείμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Μια τέτοια παρέμβαση θα σηματοδοτούσε μια ριζική μετατόπιση στη μέχρι τώρα στρατηγική της συμμαχίας αναφορικά με την πολεμική σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Μέχρι πρότινος, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επέμεναν ότι οποιαδήποτε εμπλοκή θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο μετά τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού. Εντούτοις, οι ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις που προκαλεί ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός, ο οποίος έχει εκτινάξει τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και απειλεί την παγκόσμια ανάπτυξη, αναγκάζουν τη συμμαχία να επανεξετάσει τη στάση της. Το Ιράν προχώρησε στο μπλοκάρισμα του Στενού, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ως απάντηση στους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο έντονης τριβής.

Η άρνηση των Ευρωπαίων να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη δυναμική επαναλειτουργία του περάσματος έχει προκαλέσει την έντονη οργή της Ουάσιγκτον.