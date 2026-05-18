Για εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών της ΝΔ κατά την τελευταία επταετία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό, σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή».

Και ότι αυτό οι βουλευτές της ΝΔ πλουτίζουν «την ώρα που, μέσα στα χρόνια της ακρίβειας, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και των σκανδάλων:

-το 69% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται,

-οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ,

-η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική,

-και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών

«Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της «ανάπτυξης» του κ. Μητσοτάκη: η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας» καταλήγει η ανακοίνωση.