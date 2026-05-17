Το μεσημέρι της Κυριακής (17/05), ο Παύλος Πολάκης ανήρτησε νέο μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα υπέγραψε το κείμενό του ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!».

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καλεί αρχικά τα μέλη του κόμματος να μην αποχωρούν, γιατί «πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχτούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του».

Συνέχισε, γράφοντας: «Εγώ έφυγα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, που στηρίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Λοιπόν, επειδή με έχετε τρελάνει στα μηνύματα και στα τηλέφωνα από το πρωί …

Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώ όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχτούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του.

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

– Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μία με τους ex officio βουλευτές-μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, που στηρίζεται στον Κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ.

Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ από την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελου!

-Να θυμίσω επίσης πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχτηκα πρώτος από την Κρήτη με ποσοστό που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου, σε ΟΛΗ την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται, θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν.

Αυτά λοιπόν προς όλους που, από χθες, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παύλος Πολάκης, βουλευτής Χανίων Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

