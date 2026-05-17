Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει αυτό που οι ειδικοί περιγράφουν ως το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής ξέσπασμα θανατηφόρων δηλητηριάσεων από μανιτάρια στην ιστορία των ΗΠΑ, με 47 επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον Νοέμβριο, τέσσερις θανάτους και τουλάχιστον τέσσερις ασθένειες που χρειάζονται μεταμόσχευση ήπατος, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια.

Το ξέσπασμα έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 12 κομητείες στη Βόρεια Καλιφόρνια και την Κεντρική Ακτή, ξεπερνώντας κατά πολύ το τυπικό σύνολο λιγότερων από πέντε περιπτώσεων δηλητηρίασης από μανιτάρια ανά έτος.

Οι περισσότερες ασθένειες συνδέονται με τα μανιτάρια που περιέχουν αματοξίνες, συμπεριλαμβανομένων του θανατηφόρου «ο αμανίτης ο φαλλοειδής» ή ευρύτερα γνωστό ως «θανατίτης» (Amanita phalloides) και του «δυτικού καταστροφικού αγγέλου» (Amanita ocreata), και τα δύο εξαιρετικά τοξικά είδη που μπορούν να μοιάζουν πολύ με τα βρώσιμα μανιτάρια.

Οι τελευταίες ασθένειες αναφέρθηκαν στην κομητεία Νάπα, όπου τρεις ενήλικες εκτός της περιοχής νοσηλεύτηκαν αφού έφαγαν άγρια μανιτάρια που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή του Deer Park. Η ομάδα αρρώστησε μέσα σε μια μέρα και νοσηλεύτηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Στάνφορντ.

Ο Υπεύθυνος Δημόσιας Υγείας της κομητείας Νάπα Δρ. Κριστίν Γου είπε ότι τα μανιτάρια τροφοδοτήθηκαν σε αγροτικό τμήμα της κομητείας, αλλά προειδοποίησε ότι επικίνδυνα είδη μπορεί να εμφανιστούν σε πολλά περιβάλλοντα.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι έχουν εντοπιστεί πολλές οικογενειακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον έξι περιστατικών όπου συγγενείς μοιράζονταν την ίδια μολυσμένη παρτίδα συλλεγμένων μανιταριών.

Το ξέσπασμα επιμένει πέρα από την κανονική περίοδο

Οι ειδικοί λένε ότι η κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα της επιδημίας είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα. Οι θάνατοι από μανιτάρια συνήθως κορυφώνονται το χειμώνα, ωστόσο νέα κρούσματα συνεχίστηκαν μέχρι τα τέλη της άνοιξης.

«Αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο ξέσπασμα. Διαρκεί περισσότερο και πηγαίνει πολύ περισσότερο μέσα στο έτος από ό,τι θα περιμέναμε», δήλωσε η Χέδερ Άλεν Άνταμς, πρόεδρος τοξικολογίας της Βορειοαμερικανικής Μυκητολογικής Εταιρείας, σε μια αναφορά του NBC News.

Σε ένα τυπικό έτος, η Καλιφόρνια βλέπει μόνο λίγες περιπτώσεις δηλητηρίασης από αματοξίνη. Το σύνολο του τρέχοντος έτους έχει ήδη υπερβεί πολλές φορές αυτό το βασικό όριο, με νέα κρούσματα να αναφέρονται ακόμη.

Οι ερευνητές λένε ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μπορεί να συνέβαλαν στην ασυνήθιστα διαδεδομένη ανάπτυξη μανιταριών, αλλά η παρατεταμένη διάρκεια και η ένταση παραμένουν ανεξήγητες.

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις από κομητείες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνια, με τους ασθενείς να κυμαίνονται από βρέφη ηλικίας 19 μηνών έως ενήλικες στα 80 τους. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν επίσης ότι πολλά άτομα που έχουν πληγεί μιλούν ισπανικά, κινέζικα, ρωσικά, ουκρανικά κ.ά, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της πολύγλωσσης προσέγγισης στις προσπάθειες πρόληψης.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας είπαν ότι ορισμένες δηλητηριάσεις μπορεί να προέρχονται από παραδοσιακές πρακτικές αναζήτησης τροφής που προέρχονται από άλλες χώρες, όπου παρόμοια μανιτάρια μπορεί να είναι βρώσιμα.

Τα μανιτάρια θανατίτες, που εμφανίστηκαν στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1930, συχνά αναπτύσσονται κοντά σε βελανιδιές και μπορεί να είναι δύσκολο να διακριθούν από τις ασφαλείς ποικιλίες, ειδικά στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης.

Το Σύστημα Ελέγχου Δηλητηριάσεων της Καλιφόρνια και οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της πολιτείας συντονίζουν τις προσπάθειες παρακολούθησης και αντιμετώπισης κρουσμάτων. Η επιτήρηση ήταν πολύπλοκη επειδή οι κλινικοί γιατροί δεν υποχρεούνται πάντα να αναφέρουν τις δηλητηριάσεις από αματοξίνη απευθείας στην πολιτεία, καθιστώντας την ανίχνευση περιστατικών λιγότερο συστηματική, ανέφερε το NBC News.

Οι αξιωματούχοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αναφορές δηλητηριάσεων και εργάζονται για να προσθέσουν τη δηλητηρίαση από αματοξίνη στον κατάλογο των καταστάσεων που μπορούν να αναφέρονται. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας έχουν εκδώσει πολύγλωσσες προειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ραδιοφωνικών σποτ, φυλλαδίων και ανακοινώσεων, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν την κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το μαγείρεμα, το βράσιμο, η κατάψυξη ή η ξήρανση των άγριων μανιταριών δεν εξουδετερώνει τις τοξίνες. Τα συμπτώματα, που περιλαμβάνουν ναυτία, κράμπες στο στομάχι, διάρροια, εμετό και σύγχυση, μπορεί να χρειαστούν 6 έως 24 ώρες για να εμφανιστούν και μπορεί να εξελιχθούν γρήγορα σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια καλούνται να αποφεύγουν κάθε κατανάλωση άγριων μανιταριών, να κρατούν παιδιά και κατοικίδια μακριά από μανιτάρια σε εξωτερικούς χώρους και να αναζητούν άμεση ιατρική περίθαλψη εάν υπάρχει υποψία κατάποσης, ακόμη και πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων.