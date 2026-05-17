Σία Κοσιώνη: Η πρώτη αντίδραση στις κάμερες για την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα»

Μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση του τέλους της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ, έπειτα από περίπου 20 χρόνια παρουσίας στο κανάλι, η Σία Κοσιώνη έκανε την παρουσίαση του νέου της παιδικού βιβλίου, και εκεί μίλησε στους δημοσιογράφους για την καινούρια της καθημερινότητα, αλλά και τα σενάρια γύρω από το επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια εμφανίστηκε χαλαρή και ευδιάθετη, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί να ξεκουραστεί και να απολαύσει πράγματα που είχε στερηθεί, λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών της υποχρεώσεων, όλα αυτά τα χρόνια.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξεκουράζομαι, ανακαλύπτω ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κλείσει ήδη το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα, η Σία Κοσιώνη απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αφήνοντας ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό και θα σας παρακαλέσω να μείνουμε σε αυτά. Δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω τίποτα. Να ξεκουραστώ λίγο, και θα τα βρούμε όλα».

Μάλιστα, ενδιαφέρον είχε και η ερώτηση που δέχτηκε για το πώς της ακούγεται η φράση «Καλημέρα Ελλάδα», με την δημοσιογράφο να αφήνει σαφείς αιχμές για τα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει την ιστορική πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Πάντως, η ίδια κράτησε αποστάσεις από τις φήμες και αρκέστηκε να απαντήσει με νόημα: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

