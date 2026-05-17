Ακύλας: Ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την κατάκτηση της 10ης θέσης στην Eurovision!

Ο Ακύλας, ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision, αποφάσισε να δώσει το δικό του μήνυμα, μετά το τέλος της φετινής διοργάνωσης, στην οποία αναδείχθηκε νικήτρια η Βουλγαρία. Παρά τις προβλέψεις των στοιχημάτων, τερματίσαμε στην 10η θέση, αρκετά χαμηλότερα από όσο περιμέναμε.

Σε μια ιδιαίτερα ανατρεπτική και συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά, ο Ακύλας έδειξε κάπως απογοητευμένος με την έκβαση των αποτελεσμάτων. Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε στις ιστορίες του, είπε τα εξής: «Ελλάδα ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω το όνειρό μου. Συγγνώμη αν σας απογοήτευσα. Προσπάθησα να δώσω το 100% μου. Έρχεται άλμπουμ και τουρ».

Ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση, στην οποία έγραψε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την στήριξη που μου δείξατε αυτούς τους πέντε μήνες. Είμαι ευγνώμων για την αγάπη που έλαβα και ευγνώμων για ό,τι έζησα! Μου χαρίσατε αυτό το υπέροχο ταξίδι! Δεν σας το κρύβω ότι κάπως στεναχωρήθηκα. Κυρίως γιατί ένιωσα πως στεναχώρησα εσάς. Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν σας. Όμως θέλω να ξέρετε πως έδωσα όλη μου την ψυχή. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλα». Όπως καταλαβαίνουμε, το αποτέλεσμα τον βρήκε κάπως αιφνιδιασμένο, κάτι το απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς την απήχηση που είχε το τραγούδι του όλο αυτό το διάστημα.

Ο Ακύλας θέλησε να μεταφέρει μια απολογία για τη θέση που κατέκτησε η Ελλάδα. Ωστόσο, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η εμφάνισή του ήταν εξαιρετική και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που τον παρακολούθησε. Όμως, η Eurovision είναι πάντα γεμάτη ανατροπές από εκεί που δεν τις περιμένει κανείς.

