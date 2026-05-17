Στο πλευρό ο ένας του άλλου έχουν βρει την απόλυτη ευτυχία και έκτοτε οι δυο τους μοιράζουν το χρόνο τους ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, συνδυάζοντας επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Φίλιππος Μιχόπουλος ταξιδεύει συχνά στη Λεμεσό για να βρεθεί πλάι στην αγαπημένη του και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου αντίστοιχα στην Αθήνα, αλλά και στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπου ο γνωστός επιχειρηματίας διατηρεί πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες.
Μάλιστα, αυτό το σαββατοκύριακο η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός βρέθηκε στο νησί των ανέμων για ένα επαγγελματικό της project, απολαμβάνοντας παράλληλα και χαλαρές στιγμές πλάι στον αγαπημένο της. Η ίδια έκανε φυσικά μια στάση στο ξενοδοχείο του επιχειρηματία, απαθανατίζοντας το ατμοσφαιρικό σκηνικό με την τεράστια πισίνα, ενώ λίγο αργότερα εκείνη και ο καλός της έκαναν τις βόλτες τους στη γραφική χώρα της Μυκόνου.
Η βραδιά τους απέκτησε ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού οι δυο τους βρέθηκαν στο μαγευτικό σκηνικό της Μικρής Βενετίας και απήλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών, πλάι στο κύμα.
Καλό κρασί, ταρτάρ, ελιές και φρέσκο ψωμί ήταν μερικά από όσα διακρίνονταν στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο Instagram η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, με εκείνη και τον Φίλιππο Μιχόπουλο να απολαμβάνουν μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία, ατενίζοντας τα καταγάλανα νερά.
govastiletto.gr – Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Βόλτα στους δρόμους της Αθήνας για το ζευγάρι