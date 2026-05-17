Κυριακή 17 Μαΐου 2026,
Lifestyle

Dara: Το παθιασμένο φιλί με τον κούκλο σύζυγό της μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026!

Η Βουλγαρία με την Dara κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη...
Βασίλης Κοντζεδάκης
17.05.2026 | 10:40 UPD:17.05.2026, 10:07
Dara: Το παθιασμένο φιλί με τον κούκλο σύζυγό της μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026!

Ο χθεσινός τελικός της Eurovision χαρακτηρίστηκε από ένα πράγμα: ανατροπές, με το τρόπαιο να επιστρέφει στα Βαλκάνια 19 χρόνια μετά την τελευταία νίκη ενός κράτους της χερσονήσου μας, το μακρινό 2007 με τη Σερβία.

Αυτή τη φορά, η Βουλγαρία με την Dara κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη και η ίδια μοιράστηκε με τον αγαπημένο της τη χαρά και την περηφάνεια που την κατέκλησε.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του press conference, η Dara έψαξε μέσα στο πλήθος για να βρει τον αγαπημένο της σύζυγο, για να μοιραστεί τη χαρά της.

Μοιράστηκαν ένα φιλί γεμάτο πάθος μπροστά στις κάμερες και τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη γειτονική μας χώρα, παρέα με το τρόπαιο και έτοιμοι να μας δώσουν μια μοναδική Eurovision το 2027.

 

govastiletto.gr – Eurovision 2026: Η δεκάδα του τελικού – Ανατράπηκαν όλα

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Dara #Eurovision

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.