Dara: Το παθιασμένο φιλί με τον κούκλο σύζυγό της μετά τη νίκη της στη Eurovision 2026!

Ο χθεσινός τελικός της Eurovision χαρακτηρίστηκε από ένα πράγμα: ανατροπές, με το τρόπαιο να επιστρέφει στα Βαλκάνια 19 χρόνια μετά την τελευταία νίκη ενός κράτους της χερσονήσου μας, το μακρινό 2007 με τη Σερβία.

Αυτή τη φορά, η Βουλγαρία με την Dara κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη και η ίδια μοιράστηκε με τον αγαπημένο της τη χαρά και την περηφάνεια που την κατέκλησε.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του press conference, η Dara έψαξε μέσα στο πλήθος για να βρει τον αγαπημένο της σύζυγο, για να μοιραστεί τη χαρά της.

Μοιράστηκαν ένα φιλί γεμάτο πάθος μπροστά στις κάμερες και τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη γειτονική μας χώρα, παρέα με το τρόπαιο και έτοιμοι να μας δώσουν μια μοναδική Eurovision το 2027.

