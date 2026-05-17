Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision με 516 βαθμούς.

Το βράδυ του Σαββάτου 16/06 η Βουλγαρία απέσπασε τη πρώτη θέση των επιτροπών, αλλά και του κοινού, φέρνοντας την Eurovision μετά από χρόνια στα Βαλκάνια.

Το τραγούδι έχει ελληνική υπογραφή. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την ίδια την Dara, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στο χώρο της K-Pop.

Το ethnic pop τραγούδι έχει κερδίσει τις καρδιές των Εurofans.

O Akylas βρέθηκε στη 10η θέση του διαγωνισμού.