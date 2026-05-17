Το USS Gerald R. Ford (CVN-78), το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, επέστρεψε χθες Σάββατο (16/5) στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τη μακροβιότερη αποστολή αμερικανικού αεροπλανοφόρου στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο επέστρεψε στην έδρα του στο Νόρφολκ, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου το υποδέχτηκε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

🇺🇸 The USS Gerald R. Ford strike group is home after 326 days 4,500 sailors. 4 theaters. One historic deployment. 76 children born while their fathers were at sea. Those reunions happened today on a pier in Norfolk. Source: U.S. Department of War https://t.co/IB3ZIvAoo3 pic.twitter.com/PeZ5FsZJQ9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026

Το USS Gerald R. Ford ολοκλήρωσε μια αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη για αεροπλανοφόρο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, υπογραμμίζει το Πεντάγωνο.

Cheers erupted in Norfolk as sailors aboard the USS Gerald R. Ford finally reunited with their families after 326 days at sea. The carrier returned home after a record-setting deployment, marking the longest U.S. aircraft carrier deployment since the Vietnam War era. Defense… pic.twitter.com/9XVuQkmB7j — Fox News (@FoxNews) May 16, 2026

Προτού αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, το USS Gerald R. Ford συμμετείχε στις επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική – όπου η Ουάσιγκτον διεξήγαγε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να εμπλέκονταν σε διακίνηση ναρκωτικών, κατέσχεσε πετρελαιοφόρα που υπόκεινται σε κυρώσεις και, κυρίως, αιχμαλώτισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου.