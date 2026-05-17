Στη 10η θέση του διαγωνισμού της Eurovision, τερμάτισε ο Akylas με το «Ferto», συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς. Στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε ότι είναι στενοχωρημένος για το τελικό αποτέλεσμα, ωστόσο τόνισε πως έδωσε το 200% της αντοχής του και του εαυτού του.

«Πάλι κουβά! Δεν ξέρω τι να πω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ. Με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό. Και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ», είπε ο Akylas.

Η σύντομη δήλωση κατέληξε με τον Akyla να λέει ότι «ίσως μας αδίκησαν λίγο», ενώ ευχαρίστησε την Ελλάδα, για όσα τού έδωσε την ευκαιρία να ζήσει. «Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ», είπε ο Έλληνας τραγουδιστής στην ΕΡΤ.

Δείτε και τις δηλώσεις του στην αίθουσα Τύπου