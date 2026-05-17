Σε τουλάχιστον 57 συλλήψεις προχώρησε χθες Σάββατο (16/5) η βολιβιανή αστυνομία μετά τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών οι οποίοι είχαν αποκλείσει δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα Λα Πας, απαιτώντας μεταξύ άλλων αυξήσεις μισθών.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους εδώ και δύο εβδομάδες, εμποδίζοντας τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά.

Al menos 57 personas fueron detenidas en #Bolivia durante los operativos para liberar las carreteras de acceso a La Paz, bloqueadas por manifestantes desde hace más de dos semanas en una protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz, informó la Defensoría del Pueblo. Más de 3 mil… pic.twitter.com/F07IYaojc9 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 16, 2026

🇧🇴 #Bolivia: Clashes broke out between miner unions, protest groups, and law enforcement in La Paz as demonstrators called for the resignation of President Rodrigo Paz amid the country’s worsening economic and fuel crisis. Protesters confronted police while attempting to enter… pic.twitter.com/HRjNX3mOTT — POPULAR FRONT (@PopularFront_) May 16, 2026

Περίπου 3.500 αστυνομικοί και στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βολιβιανών μέσων ενημέρωσης. Η επιχείρηση είχε ως στόχο να ανοίξει διάδρομος για να φθάσουν στην πρωτεύουσα Λα Πας τρόφιμα, φάρμακα και φιάλες οξυγόνου που προορίζονταν για νοσοκομεία, δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Γκάλβες, εκπρόσωπος Τύπου της βολιβιανής προεδρίας.

BOLIVIA AHORA | Trabajadores y agricultores desafian la represión policial mientras las revueltas antigubernamentales se intensificaban en La Paz y regiones circundantes en medio de la crisis económica cada vez más grave del país. pic.twitter.com/wzowfzUyl9 — PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) May 16, 2026

🇧🇴 | Las fuerzas federales bolivianas rompieron el cerco que mantenía asfixiada a la capital tras once días de parálisis vial. El gobierno central desplegó un contingente masivo para recuperar el orden público y la estabilidad regional en puntos estratégicos de conectividad. Este… pic.twitter.com/s3jak2JH0z — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 16, 2026

Οι αρχές ανέφεραν πως διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε τουλάχιστον 22 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα.

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Άρσε (2020-2025). Είχε υποσχεθεί προεκλογικά να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.

Ο Ροδρίγο Πας κατάργησε τις επιδοτήσεις καυσίμων που ίσχυαν εδώ και δύο δεκαετίες και οι τιμές ορισμένων τροφίμων εκτοξεύτηκαν στα ύψη.

Εκτός από τις αυξήσεις μισθών, οι διαδηλωτές απαιτούν οικονομική σταθερότητα, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βολιβίας.