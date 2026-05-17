Ορισμένοι στενοί Σύμβουλοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν φόβους για τον αυξημένο κίνδυνο να εισβάλει ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, μια τέτοια κίνηση αποσκοπεί στο να αποκόψει τις αμερικανικές εταιρείες από τα μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, σημειώνεται πως ο Τραμπ ενθουσιάστηκε με τη μεγαλοπρέπεια και τις ιδιαίτερες τιμές που ο Σι οργάνωσε έξυπνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο. Οι πράξεις, όμως του Κινέζου Προέδρου, δεν συμβάδιζαν με το καλό κλίμα. Ένας σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι ο Σι «προσπαθεί να οδηγήσει την Κίνα σε μια νέα θέση, λέγοντας ουσιαστικά: «Δεν είμαστε μια αναδυόμενη δύναμη. Είμαστε ίσοι με σας. Και η Ταϊβάν μού ανήκει».

«Μετά από αυτό το ταξίδι, η πιθανότητα για το ζήτημα της Ταϊβάν να τεθεί επί τάπητος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, είναι πολύ μεγάλη», πρόσθεσε ο σύμβουλος.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε οικονομικά έτοιμοι — η εφοδιαστική αλυσίδα των μικροτσίπ δεν θα βρίσκεται σε καμία περίπτωση κοντά σε μια τέτοια αυτονομία. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, και πραγματικά για την οικονομία στο σύνολό της, δεν υπάρχει πιο πιεστικό ζήτημα από την εφοδιαστική αλυσίδα των τσιπ», υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι του Τραμπ.

Η γενικότερη εικόνα δείχνει, ότι ο Τραμπ απέσπασε τα εύσημα από αρκετούς διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) για την ιδιαίτερα σκληρή στάση που τήρησε απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και για το άνοιγμα των αγορών.

Πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνονται αισιόδοξοι ότι οι εταιρείες τους θα εξασφαλίσουν άδειες λειτουργίας στην Κίνα, πιστώνοντας την επιτυχία στον Πρόεδρο των ΗΠΑ.