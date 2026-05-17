Σημαντικά πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (16/5) προς σήμερα Κυριακή (17/5) τη Μόσχα και την περιφέρειά της και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 4, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το τέλος ολιγοήμερης κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 74 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στη διάρκεια της νύχτας και πάνω από 120 το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Major Ukrainian drone raid on Russia’s capital, Moscow, ongoing this morning. pic.twitter.com/B3S2fruKJy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

Russian sources report dozens of Ukrainian drones are currently attacking Moscow, with 40+ destroyed in the past 40 minutes. https://t.co/QMeWjK5Hsu pic.twitter.com/ESCmJWoXWn — Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026

A Russian interceptor missile makes a hard turn and appears to crash into a residential complex in Moscow amidst a Ukrainian drone attack this morning. pic.twitter.com/svj5kcyqNz — Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026

Επίσης στην περιφέρεια της Μόσχας, στην οποία δεν υπάγεται διοικητικά η ρωσική πρωτεύουσα, «από τις 03:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας απωθούν επίθεση drones», δήλωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια γυναίκα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Χίμκι, στο βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας της Μόσχας, και δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε χωριό στην κοινότητα Μιτίστσι, στο βορειοανατολικό, ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια σπίτια υπέστησαν ζημιές και «υποδομές» δέχθηκαν επίθεση, προκαλώντας τον τραυματισμό 4 ανθρώπων.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα το πρωί, μετά από επίθεση με ουκρανικό drone, προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Transneft, της μεγαλύτερης εταιρείας αγωγών πετρελαίου στον κόσμο, στο Ζελενογκράντ της Μόσχας.

Fire at the Transneft storage site in Zelenograd, Moscow this morning following a Ukrainian drone attack.

Σύμφωνα πάντως με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, στην πρωτεύουσα ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων, «κυρίως εργατών» σε ένα εργοτάξιο που βρίσκεται κοντά σε διυλιστήριο.

«Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν διαταράχθηκε. Τρία κτήρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», διευκρίνισε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν να πλήττουν η μια την άλλη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μετά την εκπνοή της ισχύος εκεχειρίας τριών ημερών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με αφορμή τους εορτασμούς στη Ρωσία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.