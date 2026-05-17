Σε δραστική αυστηροποίηση του πλαισίου διακίνησης προϊόντων κάνναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να προαναγγέλλει την απομάκρυνση όλων των σχετικών προϊόντων από περίπτερα και μίνι μάρκετ ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας στο Star, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «από την άλλη βδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα προϊόντα κάνναβης από τα περίπτερα και μίνι μάρκετ», προαναγγέλλοντας νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που αναμένεται να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή.

Το μέτρο εντάσσεται στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες… και άλλες διατάξεις», το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή από την Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει εκτεταμένες ρυθμίσεις για την αγορά προϊόντων κάνναβης.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται η απαγόρευση λιανικής διάθεσης προϊόντων κάνναβης μέσω περιπτέρων, μίνι μάρκετ και αυτόματων πωλητών, ενώ παράλληλα δημιουργείται ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας. Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της εποπτείας στην εφοδιαστική αλυσίδα και η στενότερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά.

Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται στον απόηχο περιστατικών κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης – όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια – από ανήλικους μαθητές, γεγονότα που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές και στο Υπουργείο Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για ανάγκη να μπει «φρένο στην ασυδοσία» της ανεξέλεγκτης αγοράς, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται αυστηρότερο εποπτικό πλαίσιο με βασική προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι η φαρμακευτική κάνναβη θα εξακολουθήσει να διατίθεται αποκλειστικά μέσω ιατρικής συνταγογράφησης και υπό ιατρική παρακολούθηση, αποκλείοντας τη χορήγησή της μέσω ιδιωτικών διαδικτυακών πλατφορμών.