Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από την εξέταση της από 7 Μαΐου 2026 Αίτησης Ανάσυρσης από το αρχείο, που υπέβαλε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Η υπόθεση ανατέθηκε σήμερα (13/5) στον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος θα πρέπει να εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο για κρίση.

Οι αιτήσεις του Χρήστου Σπίρτζη

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης, προσήλθε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καταθέτοντας δύο αιτήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator.

Με τις κινήσεις του αυτές, ζητεί αφενός την ανάσυρση της σχετικής δικογραφίας από το αρχείο και αφετέρου την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα επικαλείται ο πρώην υπουργός, η αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας στηρίζεται σε νέα στοιχεία, τα οποία, κατά την άποψή του, επιβάλλουν περαιτέρω ποινική διερεύνηση, ιδίως ως προς το αδίκημα της κατασκοπείας. Παράλληλα, με χωριστή αίτησή του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ζητεί την εξαίρεση του κ. Τζαβέλλα, υποστηρίζοντας ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του ή, σε κάθε περίπτωση, πρόδηλη έλλειψη αντικειμενικότητας και μεροληψίας.

Στο κείμενο της αίτησής του, ο κ. Σπίρτζης υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωσή του υπάρχουν ενδείξεις που, κατά τον ίδιο, αναδεικνύουν την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ της ΕΥΠ και του Predator. Όπως αναφέρει, στις 15 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. κατατέθηκε επίκαιρη ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό για τη δράση της ΕΥΠ, ενώ, όπως σημειώνει, μόλις 50 λεπτά αργότερα έλαβε sms με προσωποποιημένο περιεχόμενο και σύνδεσμο επιμόλυνσης. Κατά τον ίδιο, η χρονική αυτή αλληλουχία, σε συνδυασμό με πρόσθετα στοιχεία που προσκομίζει, θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης όχι μόνο in rem αλλά και in personam.

Ο πρώην υπουργός υποστηρίζει επίσης ότι τα νέα δεδομένα καθιστούν αναγκαία την επανενεργοποίηση της υπόθεσης, προκειμένου να ερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων. Σε δημόσια δήλωσή του ανέφερε ότι, κατά την εκτίμησή του, προκύπτουν δύο ενδεχόμενα: είτε, όπως είπε, υπήρχε παρακολούθηση από το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο είτε εμπλέκονται πρόσωπα που εκείνος χαρακτήρισε ως καταδικασμένους συνεργάτες. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μαύρη περίοδο για το κράτος δικαίου» και κάλεσε τόσο όσους θεωρούν ότι υπήρξαν στόχοι παρακολούθησης όσο και την ηγεσία της Δικαιοσύνης να αναλάβουν θεσμικές πρωτοβουλίες.

Σημαντική είναι και η δεύτερη σκέλη της πρωτοβουλίας του, καθώς η αίτηση εξαίρεσης στρέφεται κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κ. Σπίρτζης επικαλείται προσωπική εμπλοκή και μεροληψία, ζητώντας να μην έχει ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός ρόλο στην περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης. Το αίτημα αυτό αναμένεται να κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, η πληρεξούσια δικηγόρος του, Αρτεμισία Παπαδάκη, ανέφερε ότι «στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα», καλώντας το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου «να κάνει το καθήκον του».

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις που συνδέθηκαν με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών στην Ελλάδα. Το εάν η δικογραφία θα ανασυρθεί από το αρχείο και εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα είναι πλέον ζήτημα που θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.