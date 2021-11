Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

«Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα», μια ελεύθερη θεατρική διασκευή του ομώνυμου παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, παρουσιάζεται στο εορταστικό πρόγραμμα του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Σε σημείωμα της παραγωγής αναφέρεται ότι μέσα από το πανέξυπνο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, θίγονται ζητήματα όπως η ματαιοδοξία, η υποκρισία, η κολακεία, η αγωνία για το πώς μας βλέπουν «οι άλλοι». Η αγαπημένη ιστορία μιλά ουσιαστικά για την ομορφιά και τη δύναμη της ειλικρίνειας και της απλότητας.

Τρεις ερμηνευτές παίζουν, τραγουδούν, χορεύουν και μεταμορφώνονται κέφι σε πολλούς διαφορετικούς ρόλους, δημιουργώντας ένα «μιούζικαλ τσέπης» που κρίνει με λεπτότητα και χιούμορ τη λαχτάρα των ανθρώπων να είναι κοινωνικά αποδεκτοί ενώ θέτει πολύ επίκαιρα ζητήματα, όπως η αρνητική δύναμη της κοινωνικής κριτικής και η υπερβολική σημασία που δίνουμε στην εικόνα μας.

Θεατρική διασκευή: Εύα Στυλάντερ

Σκηνοθεσία, στίχοι, μουσική: Κωνσταντίνος Ευστρατίου

Σκηνικά, κοστούμια, κατασκευές: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Κατασκευές κοστουμιών: Μάρθα Χαραλαμπίδου (where is the cat?)

Σύνθεση εικόνων σκηνικού: Εύα Ανδρονικίδου

Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Χαλκούτσου

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν: Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος , Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Ιωάννα Μπιτούνη