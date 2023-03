Έκθεση στο Λονδίνο για τον ρόλο της ομίχλης στη ζωή και στα έργα του Κάρολου Ντίκενς

O Κάρολος Ντίκενς περιέγραψε την ομίχλη στο μυθιστόρημά του «Bleak House» (Ο Ζοφερός Οίκος), αλλά την περιλαμβάνει και σε άλλα έργα του, όπως το «Our Mutual Friend» (Ο Κοινός Μας Φίλος) και «The Old Curiosity Shop» (Το Παλαιοπωλείο) δημιουργώντας τα βασικά στοιχεία του σκοτεινού, γεμάτου ρύπους Λονδίνου.

Την έκταση και τον αντίκτυπο της ομίχλης στο έργο του Άγγλου μυθιστοριογράφου αναδεικνύει νέα έκθεση στο Μουσείο Κάρολου Ντίκενς στο Λονδίνο που εγκαινιάζεται στο τέλος του μήνα.

Μέσα από επιστολές, πρωτότυπα χειρόγραφα, εικονογραφήσεις και αντικείμενα του συγγραφέα η έκθεση «A Great and Dirty City: Dickens and the London Fog» (Μια μεγάλη και βρώμικη πόλη: Ντίκενς και η ομίχλη του Λονδίνου) θα αναπαραστήσει την εμπειρία της βρετανικής πρωτεύουσας, όπως την βίωναν οι Λονδρέζοι της Βικτωριανής Εποχής.

«Ο Κάρολος Ντίκενς περιβάλλεται από ομίχλη σε ολόκληρη τη ζωή του. Επηρέασε τον ίδιο -και τους χαρακτήρες του- από την παιδική ηλικία μέχρι τις τελευταίες μέρες του και έγινε έμπνευση και απειλητική παρουσία στα βιβλία του» δήλωσε ο Φράνκι Κουμπίτσκι επιμελητής του Μουσείου, στην εφημερίδα «The Guardian».

«Η έκθεση, μέσω της ομίχλης του Λονδίνου, διερευνά τις συνθήκες που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα και πώς ο Ντίκενς εμπνεύστηκε από το φαινόμενο» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου.

Τα πρωτότυπα τμήματα της πρώτης έκδοσης του μυθιστορήματος «Bleak House», το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ως σειρά αποτελούμενη από 20 μέρη, η πένα που χρησιμοποίησε ο Φρέντερικ Μπάρναρντ, τον οποίο είχε προσλάβει ο εκδοτικός οίκος του Ντίκενς Chapman & Hall για να εικονογραφήσει έργα του, καθώς και δαντελένια μαντήλια της οικογένειας του συγγραφέα, με τα οποία συνήθιζαν οι κάτοικοι του Λονδίνου να κλείνουν τη μύτη τους και το στόμα όταν κάλυπτε την πόλη πυκνό πέπλο ομίχλης, είναι μεταξύ των εκθεμάτων.

«Η ομίχλη ξεχυνόταν και τρύπωνε σε κάθε χαραμάδα και κλειδαρότρυπα κι ήτανε τόσο πυκνή που, αν και το σοκάκι ήταν στενό, τα σπίτια αντίκρυ μόλις και αχνοφαίνονταν» αναφέρει ο συγγραφέας στο έργο του «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (A Christmas Carol).

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 29 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 22 Οκτωβρίου.