Emmy 2022: Η 74η τελετή απονομής των βραβείων

Οι νικητές των βραβείων Emmy 2022, θα ανακοινωθούν το βράδυ της Δευτέρας στο Λος Άντζελες (στις 3 τα ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα), με τον θεσμό να βραβεύει τις τηλεοπτικές σειρές και τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά.

Η λαμπερή βραδιά θα μεταδοθεί με πρωτότυπο ήχο από το COSMOTE CINEMA 1HD. Στις 21.00, θα ακολουθήσει στο ίδιο κανάλι, η μετάδοση της τελετής με υπότιτλους.

Ανάμεσα στις φετινές υποψηφιότητες, φιγουράρουν 8 σειρές που είναι διαθέσιμες on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή στην COSMOTE TV, οι οποίες διεκδικούν συνολικά, 35 βραβεία. Μεταξύ αυτών, η μεγάλη επιτυχία της φετινής σεζόν «Yellowjackets», η οποία διεκδικεί 7 βραβεία, όπως αυτά της καλύτερης δραματικής σειράς και α΄ και β’ γυναικείου ρόλου. Στην κούρσα των Emmy «τρέχει» και η σειρά «The Great», με τους πρωταγωνιστές της Elle Fanning και Nicholas Hoult, να διεκδικούν βραβείο α’ γυναικείου και α΄ ανδρικού, αντίστοιχα, και τη σειρά να είναι υποψήφια σε 3 ακόμα κατηγορίες.

Επίσης, οι ταλαντούχες Sandra Oh και Jodie Comer είναι υποψήφιες στην κατηγορία α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία τους στο «Killing Eve», ενώ ο Himesh Patel διεκδικεί το πρώτο του Emmy για την ερμηνεία του στο «Station Eleven».Η σειρά που προκάλεσε αίσθηση, αποτυπώνοντας την εξάπλωση μίας πανδημίας, είναι υποψήφια σε 6 ακόμα κατηγορίες. Επιπλέον, το «The First Lady» με τις Viola Davis, Michelle Pfeiffer και Gillian Anderson είναι υποψήφιο σε 3 κατηγορίες, ενώ οι sci-fi σειρές «Star Trek: Strange New Worlds» και «The Man Who Fell to Earth» βρίσκονται υποψήφιες σε 5 και 1 κατηγορία, αντίστοιχα. Από τη φετινή τελετή απονομής δεν θα μπορούσε να λείπει το ανατρεπτικό talk show των 23 Emmy «Last Week Tonight With John Oliver», καθώς απέσπασε 5 συνολικά υποψηφιότητες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Δραματική Σειρά



Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Κωμική Σειρά



Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Μίνι Σειρά



Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam and Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

Α’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά



Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Μπράιαν Κοξ (Succession)

Λι Τζουνγκ-τζάε (Squid Game)

Μπομπ Οντενκίρκ (Better Call Saul)

Ανταμ Σκοτ (Severance)

Τζέρεμι Στρονγκ (Succession)

Α’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά



Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Μέλανι Λίνσκι (Yellowjackets)

Σάντρα Ο (Killing Eve)

Ριζ Γουίδερσπουν (The Morning Show)

Ζεντάγια (Euphoria)

Α’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά



Ντόναλντ Γκλόβερ (Atlanta)

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Νίκολας Χουλτ (The Great)

Στιβ Μάρτιν (Only Murders in the Building)

Μάρτιν Σορτ (Only Murders in the Building)

Τζέισον Σουντέκις (Ted Lasso)

Α’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά



Ρέιτσελ Μπρόσναχαν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Κουίντα Μπρούνσον (Abbott Elementary)

Κέιλι Κουόκο (The Flight Attendant)

Ελ Φάνινγκ (The Great)

Ισα Ρέι (Insecure)

Τζιν Σμάρτ (Hacks)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά



Κόλιν Φερθ (The Staircase)

Άντριου Γκάρφιλντ (Under the Banner of Heaven)

Όσκαρ Αϊζακ (Scenes From a Marriage)

Μάικλ Κίτον (Dopesick)

Χίμες Πατέλ (Station Eleven)

Σεμπάστιαν Σταν (Pam and Tommy)

Α’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά



Τόνι Κολέτ (The Staircase)

Τζούλια Γκάρνερ (Inventing Anna)

Λίλι Τζέιμς (Pam and Tommy)

Σάρα Πόλσον (“Impeachment: American Crime Story)

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Maid)

Αμάντα Σέιφριντ (The Dropout)

Τηλεοπτική Ταινία



Chip ‘n’Dale: Rescue Rangers (Disney+)

Ray Donovan: The Movie (Showtime)

Reno 911!: The Hunt For QAnon (Paramount+)

The Survivor (HBO/HBO Max)

Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

Β’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά



Πατρίσια Αρκέτ (Severance)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Τζουνγκ Χο-γιέον (Squid Game)

Κριστίνα Ρίτσι (Yellowjackets)

Ρέα Σίχορν (Better Call Saul)

Τζ. Σμιθ Κάμερον (Succession)

Σάρα Σνουκ (Succession)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (Euphoria)

Β’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά



Νίκολας Μπράουν (Succession)

Μπιλι Κράνταπ (The Morning Show)

Κίραν Κάλκιν (Succession)

Παρκ Χάε-σου (Squid Game)

Μάθιου Μακφέιντεν (Succession)

Τζον Τορτούρο (Severance)

Κρίστοφερ Γουόλκεν (Severance)

Ο Γιέονγκ-σου (Squid Game)

Succession: Season 1 | Official Trailer | HBO

Β’ Γυναικείος σε Κωμωδία



Αλεξ Μπόρστιν (The Marvelous Mrs. Maisel)

Χάνα Αϊνμπάιντερ (Hacks)

Τζανέλ Τζέιμς (Abbott Elementary)

Κέιτ ΜακΚίνον (Saturday Night Live)

Σάρα Νάιλς (Ted Lasso)

Σέριλ Λι Ράλφ (Abbott Elementary)

Τζούνο Τεμπλ (Ted Lasso)

Χάνα Γουάντινγκχαμ (Ted Lasso)

Β’ Ανδρικός σε Κωμωδία



Αντονι Κάριγκαν (Barry)

Μπρετ Γκόλντστιν (Ted Lasso)

Τοχίμπ Τζίμο (Ted Lasso)

Νικ Μοχάμεντ (Ted Lasso)

Τόνι Σάλουμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)

Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς (Abbott Elementary)

Χένρι Γουίνκλερ (Barry)

Μπόουεν Γιανγκ (Saturday Night Live)

Β’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά



Κόνι Μπρίτον (The White Lotus)

Τζένιφερ Κούλιτζ (The White Lotus)

Αλεξάντρα Νταντάριο (The White Lotus)

Κέιτλιν Ντέβερ (Dopesick)

Νατάσα Ρόθγουελ (The White Lotus)

Σίντνεϊ Σουίνεϊ (The White Lotus)

Μερ Γουίνινγκχαμ (Dopesick)

Β’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά



Μάρεϊ Μπάρτλετ (The White Lotus)

Τζέικ Λέισι (The White Lotus)

Γουίλ Πούλτερ (Dopesick)

Σεθ Ρόγκεν (Pam & Tommy)

Πίτερ Σάρσγκαρντ (Dopesick)

Μάικλ Στούλμπαργκ (Dopesick)

Στιβ Ζαν (The White Lotus)