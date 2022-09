Harry Styles: Έφτυσε ηθοποιό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Βενετία

Ένα βίντεο που δείχνει τον Harry Styles να φτύνει τον Chris Pine καθώς καθόταν δίπλα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει γίνει viral.

Ο 28χρονος Styles, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία Don't Worry Darling, προκάλεσε αναστάτωση, αφού φέρεται να πλησίασε την καρέκλα του και να έφτυσε τον ηθοποιό, συμπρωταγωνιστή του, Chris Pine, μπροστά στη φίλη του, Olivia Wilde (η οποία επίσης είναι σκηνοθέτις της ταινίας).

Κατά τη διάρκεια αυτής της παράξενης αλληλεπίδρασης, ο Chris Pine - ο οποίος χειροκροτεί καθώς ο Styles παίρνει τη θέση που του έχει ανατεθεί δίπλα του - φαίνεται να σταματάει, να κοιτάζει το πόδι του και να βγάζει τη γλώσσα του με δυσπιστία.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU