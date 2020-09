Οι στιγμές που ξεχώρισαν στα 72α Emmy

Η 72η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards (Βραβεία Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης) με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ, η πρώτη εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από το σχεδόν άδειο Staples Center στο κέντρο του Λος Άντζελες και τους υποψήφιους να την παρακολουθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, ήταν ένα μείγμα από μαύρο χιούμορ καραντίνας, αιτήματα για καλοσύνη και ανθρωπισμό, αστεία για απουσία κοινού, συστάσεις για προσέλευση στις κάλπες στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και έντονα σχόλια για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη φυλετική αναγνώριση.

Εργαζόμενοι σε τομείς της πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, μεταξύ άλλων γιατροί, καθηγήτρια ιστορίας, υπάλληλος σε εταιρεία αποστολών, οδηγός φορτηγού απένειμαν βραβεία, προτού όμως παρουσιάσουν τους υποψήφιους μίλησαν για τη μάχη που έδωσε και εξακολουθεί να δίνει ο καθένας στον τομέα του.

Ο κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Τζίμι Κίμελ, o οποίος μετά τα εισαγωγικά του σχόλια για την εφετινή απονομή... PandEmmy έκανε και αιχμηρό σχόλιο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του λέγοντας: «Φυσικά και είμαι μόνος μου εδώ. Φυσικά και δεν έχουμε κοινό. Δεν είμαστε σε συγκέντρωση MAGA, εδώ είναι τα Emmy!».

Οι σειρές Succesion (ΗΒΟ), Watchmen (HBO) και Schitt's Creek (Pop TV) συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία.

Δείτε αναλυτικά ποιοι ήταν οι μεγάλοι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά: Schitt's Creek (Pop)

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δράμα: Jeremy Strong, Succession

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δράμα: Zendaya, Euphoria

Α΄ ανδρικός σε κωμωδία: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α΄ γυναικείος σε κωμωδία: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Β΄ ανδρικός σε δράμα: Billy Crudup, The Morning Show

Β΄ γυναικείος σε δράμα: Julia Garner, Ozark

Β΄ ανδρικός σε κωμωδία: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β΄ γυναικείος σε κωμωδία: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Καλύτερη mini σειρά: Bad Education (HBO)

Α΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Regina King, Watchmen

Β΄ ανδρικός σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β΄ γυναικείος σε mini σειρά ή ταινία για την τηλεόραση: Uzo Aduba, Mrs. America

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ