Ένα αρχαίο «fast food» έφερε στο φως αρχαιολογική σκαπάνη στην Πομπηία

Αρχαιολόγοι στην Πομπηία, την πόλη που θάφτηκε στη λάβα και την ηφαιστειακή τέφρα μετά την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., ανακάλυψαν ένα ρωμαϊκό «fast food», διακοσμημένο με ψηφιδωτά, το αντίστοιχο μιας σημερινής καντίνας με πρόχειρο φαγητό.

Το θερμοπωλείο, όπως το αποκαλούσαν, ανακαλύφθηκε σε έναν χώρο ανασκαφών που δεν είναι ανοιχτός για το κοινό ακόμη και παρουσιάστηκε σήμερα στα Mέσα Ενημέρωσης. Απομεινάρια φαγητού, ηλικίας 2.000 ετών, βρέθηκαν σε ορισμένα από τα πήλινα δοχεία τα οποία ο ιδιοκτήτης τοποθετούσε σε βαθιές, κυκλικές οπές, στον πάγκο του καταστήματος.

Το μπροστινό μέρος του πάγκου ήταν διακοσμημένο με ζωηρόχρωμες νωπογραφίες, ορισμένες από τις οποίες εικονίζουν ζώα –συστατικά του φαγητού– όπως μια κότα και δύο πάπιες, κρεμασμένες με το κεφάλι προς τα κάτω.

«Είναι ένα εκπληκτικό εύρημα. Είναι η πρώτη φορά που ανασκάπτουμε ένα ολόκληρο θερμοπωλείο», είπε ο Μάσιμο Οσάνα, ο διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπηίας.

Οι αρχαιολόγοι βρήκαν επίσης ένα διακοσμημένο μπρούτζινο κύπελλο, κεραμικά δοχεία στα οποία μαγείρευαν σούπες και βραστά, αμφορείς, και άλλα δοχεία για τη φύλαξη του κρασιού.

