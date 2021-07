Κλάους Σβαμπ - Τιερί Μαλερέ: «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση»

Ο Καθηγητής και Ιδρυτής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, Κλάους Σβαμπ και ο Ιδρυτής του «Μηνιαίου Βαρόμετρου», Τιερί Μαλερέ συνυπογράφουν τον οδικό χάρτη για τη «μεγάλη επανεκκίνηση» της παγκόσμιας καθημερινότητας μετά την πανδημία.

«Τίποτε δεν θα επιστρέψει στη «θρυμματισμένη» έννοια της κανονικότητας που επικρατούσε προ κρίσης, επειδή η πανδημία του κορωνοϊού σηματοδοτεί ένα θεμελιώδες σημείο καμπής στην παγκόσμια τροχιά μας».

Αποτυπώνοντας μια νέα διεθνή τάξη, αμφότεροι περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, γεωπολιτική, περιβαλλοντική και τεχνολογική επανεκκίνηση, με στόχο την επιστροφή των κρατών στην κανονικότητα με όρους περισσότερης κοινωνικής ευημερίας.

«Θα αναδυθεί ένας καινούριος κόσμος και εναπόκειται σε εμάς να φανταστούμε και να σχεδιάσουμε το περίγραμμά του».

Η πρώτη, ολοκληρωμένη μελέτη για τη μετά Covid εποχή, που παρακολουθεί το τέλος ενός μεγάλου ιστορικού και οικονομικού κύκλου, θέτοντας τα θεμέλια του «νέου κανονικού» που μόλις ανατέλλει.

Οπισθόφυλλο

Βρισκόµαστε µπροστά στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση ή στη µεγάλη επανεκκίνηση;

Η πανδηµία Covid-19 αποδείχθηκε καταλύτης, υπογραµµίζοντας τις ελλείψεις στο τρέχον σύστηµα διακυβέρνησης, στις επιχειρήσεις και στο εµπόριο, αλλά και τις κοινωνικές ανισότητες.

Στο βιβλίο εξετάζονται θέµατα όπως η καθολική υγειονοµική περίθαλψη, η υπερθέρµανση του πλανήτη, η κατανοµή του πλούτου, οι αλυσίδες εφοδιασµού, οι εµπορικές ανισότητες. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι κοινωνίες βρίσκονται σε ένα σταυροδρόµι.

Ο ένας δρόµος οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσµο, χωρίς αποκλεισµούς, πιο δίκαιο και µε µεγαλύτερο σεβασµό απέναντι στη µητέρα φύση.

Ο άλλος οδηγεί σε έναν κόσµο που µοιάζει µ’ αυτόν που µόλις αφήσαµε πίσω µας, αλλά χειρότερο και µονίµως απειλούµενο από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Συνεπώς, πρέπει να κάνουµε το σωστό.

Οι προκλήσεις που προβάλλουν στον ορίζοντα θα µπορούσαν να έχουν µεγαλύτερες επιπτώσεις από αυτές που φανταζόµαστε, αλλά και η ικανότητα των κοινωνιών να πραγµατοποιήσουν µια επανεκκίνηση θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερη απ’ όση θα τολµούσαµε προηγουµένως να ελπίζουµε.

Οι συγγραφείς

Ο καθηγητής Κλάους Σβαµπ γεννήθηκε το 1938 στο Ράβενσµπουργκ της Γερµανίας. Είναι ο ιδρυτής και ο εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Το 1971 δηµοσίευσε το έργο Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering, στο οποίο υποστήριζε ότι µια εταιρεία δεν πρέπει να υπηρετεί µόνο τους µετόχους, αλλά όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να επιτύχει τη µακροπρόθεσµη οικονοµική µεγέθυνση και ευηµερία. Για να προωθήσει την έννοια του ενδιαφερόµενου µέρους, ο Σβαµπ ίδρυσε, το ίδιο έτος, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ.



Ο καθηγητής Σβαµπ έχει διδακτορικό στα οικονοµικά (Πανεπιστήµιο του Φρίµπουργκ) και στη µηχανική (Ελβετικό Οµοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας) και µάστερ στη δηµόσια διοίκηση από τη Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Τζ. Φ. Κένεντι, του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ. Το 1972, εκτός από τον ηγετικό ρόλο του στο Φόρουµ, άρχισε να διδάσκει ως καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης. Έκτοτε έχει λάβει πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, συµπεριλαµβανοµένων 17 τιµητικών διδακτορικών. Τα τελευταία του βιβλία είναι τα The Fourth Industrial Revolution (2016), ένα διεθνές µπεστ σέλερ που µεταφράστηκε σε τριάντα γλώσσες, και Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution (2018).

O Τιερί Μαλερέ γεννήθηκε το 1961 στο Παρίσι. Είναι διευθυντής του «Μηνιαίου Βαρόµετρου», ενός δελτίου συνοπτικής ανάλυσης προβλέψεων προς ιδιωτικούς επενδυτές, διευθύνοντες συµβούλους και προς στελέχη που επηρεάζουν την κοινή γνώµη και λαµβάνουν αποφάσεις. Η επαγγελµατική του εµπειρία περιλαµβάνει την ίδρυση του ∆ικτύου Παγκόσµιου Ρίσκου, στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ, και την ευθύνη της οµάδας που ασχολείται µε το πρόγραµµά του.



Ο Μαλερέ σπούδασε στη Σορβόνη και στο Παρίσι, στη Σχολή Ανωτέρων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήµες• επίσης στο Κολέγιο του Αγίου Αντωνίου της Οξφόρδης. Έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα στα οικονοµικά και στην ιστορία και είναι κάτοχος διδακτορικού στα οικονοµικά. Η καριέρα του εκτείνεται στην επενδυτική τραπεζική, σε δεξαµενές σκέψης, στον ακαδηµαϊκό χώρο και σε κυβερνητικά πόστα (µε µια τριετία υπηρεσίας στο πρωθυπουργικό γραφείο, στο Παρίσι). Έχει γράψει αρκετά επιχειρηµατικά και ακαδηµαϊκά συγγράµµατα και έχει δηµοσιεύσει τέσσερις νουβέλες.



Ζει στο Σαµονί της Γαλλίας µε τη σύζυγό του Μαίρη Αν.

Αθήνα 2021

Σχήμα: 14x20,5 cm

Σελίδες: 304

Τιμή: 16 € (με ΦΠΑ)