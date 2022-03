Το βιβλίο του Ουίλλιαμ Μάλλινσον, «Ο Κίσιντζερ και η εισβολή στην Κύπρο. Η διπλωματία στην ανατολική Μεσόγειο» (εκδ.Εστία) παρουσιάζεται την Πέμπτη 17 Μαρτίου στις 19:00, στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγμα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, ο δημοσιογράφος Σταύρος Λυγερός, ο διευθύνων του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών Σωτήρης Ριζάς και ο συγγραφέας. Την εκδήλωση συντονίζει ο διδάκτωρ Διεθνών Σπουδών Πανεπιστημίου L' Orientale Χαράλαμπος Τσιτσόπουλος, ο οποίος υπογράφει επίσης τη μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά.

«Μπορεί ο Χένρι Κίσιντζερ να θεωρηθεί σοβαρή πολιτική προσωπικότητα που άλλαξε τον ρου των σχέσεων μεταξύ κρατών; Ή υπήρξε κυρίως ένας μιμητής αυτών τους οποίους θαύμαζε και γεωπολιτικός μηχανορράφος που αντιμετώπιζε τους ανθρώπους ως παράπλευρες απώλειες; Μέσα από την εξιστόρηση των πεπραγμένων του Κίσιντζερ στο ζήτημα της Κύπρου, εξιστόρηση ενισχυμένη με πρόσφατα έγγραφα, πολλά εκ των οποίων επικριτικά ο Ουίλλιαμ Μάλλινσον, πρώην διπλωμάτης και κορυφαίος ειδικός στην ιστορία της Κύπρου, σκιαγραφεί μια προσωπικότητα που μοιάζει να αποδίδει περισσότερη σημασία στη στρατηγική παρά στο δίκαιο και την ηθική» (απόσπασμα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Ο Ουίλλιαμ Μάλλινσον, πρώην Βρετανός διπλωμάτης, είναι καθηγητής Πολιτικών Ιδεών και Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Γουλιέλμο Μαρκόνι και μέλος της συντακτικής επιτροπής στο Journal of Balkan and Near Eastern Studies. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό βιβλίων και άρθρων, με πιο πρόσφατα τα Thrice a Stranger, Images in Words: Only History Exists, και Guicciardini, Geopolitics and Geohistory: Understanding Inter-State Relations. Ζει στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κενεβέζος.

Η εκδήλωση θα προβληθεί σε ζωντανή ψηφιακή μετάδοση από την Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων ΔΙΑΥΛΟΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) μέσω του συνδέσμου παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=11421