Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αφιέρωσε το πρώτο του βιβλίο στην 6χρονη κόρη του

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ έκανε μία συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του Έβερλι.Το επερχόμενο παιδικό βιβλίο του ηθοποιού με τίτλο «The One And Only Sparkella» είναι αφιερωμένο στην 6χρονη κόρη του.

«Για την Έβερλι, το πιο λαμπρό μαγικό ον που έχω γνωρίσει ποτέ» έγραψε ο 40χρονος ηθοποιός στην αφιέρωση σύμφωνα με το People. «Η μόνη μου επιθυμία είναι περισσότερος χρόνος σε αυτή τη ζωή για να έχω ρόλο σε όλες τις μαγικές σφαίρες που έχουμε δημιουργήσει».

«Αυτό ισχύει επίσης για όλους τους μπαμπάδες που μπορεί να έχουν ένα μικρό κορίτσι... Φορέστε οτιδήποτε, χορέψτε και γίνετε όσο πιο μαγικοί μπορείτε. Επειδή υπόσχομαι ότι θα επιστρέψουν την αγάπη» αναφέρει.

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το πρώτο του βιβλίο έχει θέμα την πατρότητα.

«Δεν ξέρω για σας, αλλά τα πράγματα έγιναν λίγο περίεργα για μένα στην καραντίνα» έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνοντας το «The One And Only Sparkella». «Κλειδώθηκα στο δωμάτιο της κόρης μου και βρήκα το παιδί μέσα. Αυτό λοιπόν δημιούργησα για το κοριτσάκι μου. Ευχαριστώ για την ανάγνωση».

Το βιβλίο «The One And Only Sparkella» θα κυκλοφορήσει στις 4 Μαΐου 2021 από τον εκδοτικό οίκο Feiwel & Friends.