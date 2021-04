Όσκαρ 2021: Στο Nomadland το βραβείο καλύτερης ταινίας

Ολοκληρώθηκε η 93η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ με μεγάλη νικήτρια την Κλόι Ζάο η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτις είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας (μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker») και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Το Όσκαρ Α' Αντρικού ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στον «Πατέρα» του Φλοριάν Ζελέρ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, τριάντα χρόνια μετά τη «Σιωπή των Αμνών».

Το Όσκαρ Α' Γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. «Θα έπρεπε να κάνουμε... καραόκι με τόσες φωνές που έχουμε εδώ τριγύρω. Δεν έχω λόγια. Ξέρουμε ότι είναι σαν ξιφασκία η δουλειά μας, πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό», δήλωσε η ΜακΝτόρμαντ, η οποία είναι πλέον κάτοχος 4 βραβείων Όσκαρ.

Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτις δήλωσε: «Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσοι έπαιξαν, όσους βρήκαμε στον δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη».

Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο – όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού – αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α' Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Union Station, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Άντζελες, όχι στο Dolby Theatre, όπως συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, αφού ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας. Παράλληλα, έγιναν δορυφορικές συνδέσεις με επιλεγμένα venues σε όλο τον κόσμο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η τελετή δεν είχε έναν κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίστηκε σε μια ομάδα λαμπερών προσώπων (μεταξύ των οποίων οι Χάρισον Φορντ, Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φοίνιξ, Ριζ Γουίδερσπουν, Ρενέ Ζελβέγκερ) που προσπάθησαν να δώσουν «μια κινηματογραφικής ποιότητας αφηγηματική συνέχεια σπονδυλωτού τύπου», σύμφωνα με τον παραγωγό της βραδιάς, τον σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Οι εφετινοί νικητές

Καλύτερη Ταινία:

«Nomadland»

Α' Ανδρικός Ρόλος:

Άντονι Χόπκινς για το «The Father»

Α' Γυναικείος Ρόλος:

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Βραβείο Σκηνοθεσίας:

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

B' Γυναικείος Ρόλος

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Διασκευασμένο Σενάριο

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Πρωτότυπο Σενάριο

Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Διεθνής Ταινία

Άσπρο Πάτο (Δανία)

Μακιγιάζ και χτενίσματα

Σέρτζιο Λόπεζ-Ριβέρα, Μία Νιλ, Τζαμίκα Γουίλσον για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Κοστούμια

Αν Ροθ για την ταινία Ma Rainey's Black Bottom

Καλύτερου ήχου

Sound of metal

Ταινία μικρού μήκους

The two distant strangers

Ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

If Anything Happens I love you

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Ντοκιμαντέρ μικρού Μήκους

Colette

Ντοκιμαντέρ μεγάλου Μήκους

My Octopus Teacher

Οπτικά εφέ:

Tenet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Φωτογραφία

Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Μοντάζ

Sound of Metal

Μουσική

Soul

Καλύτερο τραγούδι

Fight for you (H.E.R) από το Judas and the Black Messiah











Οι πρώτες παρουσίες στο κόκκινο χαλί

Από τους πρώτους που εμφανίστηκαν απόψε στο Union Station του Los Angeles είναι ο ηθοποιός Colman Domingo.