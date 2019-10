Πέθανε η τραγουδίστρια των Muffs, Kim Shattuck

Μία ξεχωριστή ερμηνεύτρια, μουσικός και δημιουργός, η Kim Shattuck, των «The Muffs» από το Λος Άντζελες, άφησε χθες Τετάρτη, την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών.

Η frontwoman των Muffs έπασχε από τη Νόσο του Γκέρινγκ ή αλλιώς και νόσος του κινητικού νευρώνα (αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση).

«Ήταν η καλύτερή μας φίλη και παίζοντας τα τραγούδια της ήταν μεγάλη τιμή», ήταν το μήνυμα, με το οποίο την αποχαιρέτησαν τα άλλα δύο μέλη της μπάντας, ο Ronnie Barnett και ο Roy McDonald.

Οι The Muffs υπήρξαν μία από τις καλύτερες πανκ ροκ μπάντες της Καλιφόρνια των 90s, με τέσσερα εξαιρετικά άλμπουμ μέσα σε εκείνη τη δεκαετία. «The Muffs» (1993), «Blonder and Blonder» (1995), «Happy Birthday to Me» (1997) και «Alert Today, Alive Tomorrow» (1999). Μερικά από τα πιο γνωστά τους τραγούδια είναι τα «Sad Tomorrow», «Kids In America» (μέσα από την ταινία «Clueless»), «Rock & Roll Girl», «Big Mouth», «Lucky Guy», «Guilty» και «New Love».

Η ίδια είχε συνεργαστεί για ένα μικρό διάστημα και με συγκροτήματα όπως οι Pixies, NOFX, Bowling for Soup, ενώ πριν τους The Muffs ήταν μέλος των The Pandoras.