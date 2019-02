Παιδιά από όλο τον κόσμο ζωγραφίζουν για την ειρήνη

Μήνυμα ειρήνης μέσα από τις ζωγραφιές τους στέλνουν παιδιά από κάθε γωνιά του πλανήτη έργα των οποίων φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.



Πρόκειται για την έκθεση παιδικής ζωγραφικής με τίτλο «Pieces for Peace», που οργανώνουν από κοινού η Περιφέρεια Κρήτης, ο δήμος Πλατανιά, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων-Ελαιουργείον και η Αίθουσα Τέχνης Match More, και στην οποία παρουσιάζονται έργα από 82 χώρες του κόσμου με θέμα την Παγκόσμια Ειρήνη σε παραγωγή της οργάνωσης CITYarts.



Τα Χανιά είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας όπου φιλοξενείται η συγκεκριμένη έκθεση, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της CITarts, Tsipi Ben-Haim.



«Μέσα από την έκθεση θέλουμε να χτίσουμε γέφυρες πολιτιστικής κατανόησης. Πιστεύουμε ότι όταν τα παιδιά δημιουργούν δεν καταστρέφουν. Μέσα από την έκθεση δείχνουμε πώς με οδηγό την τέχνη μπορούμε να ενώσουμε τους λαούς.



Να στείλουμε το μήνυμα μέσα από τα έργα των παιδιών της πνευματικής ενδυνάμωσης. Θέλουμε από τα παιδιά να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να σκεφθούν θετικά για τον κόσμο».



Η έκθεση θα διαρκέσει έως και το Σάββατο 13 Απριλίου και θα είναι ανοικτή καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.



Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά από Χανιώτες καλλιτέχνες ενώ στο τέλος των εργαστηρίων επιλεγμένα έργα δημιουργημένα από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κρήτης θα εισαχθούν στην έκθεση.



Στόχος είναι η έκθεση Έργα για την Ειρήνη - Pieces for Peace να ταξιδεύει και να μεγαλώνει συνεχώς ώστε να συμπεριλάβει έργα παιδιών από τις 193 χώρες που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.



«Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα γιατί αγκαλιάζει πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δείχνει ότι σε όλες τις χώρες υπάρχουν κοινές ευαισθησίες στα παιδιά και προσπαθεί να ανασύρει τη δημιουργική πλευρά της παιδικής ψυχής και όχι τη βίαιη , την καταστροφική πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εποχή μας», τόνισε στο ΑΠΕ ο εκ των επιμελητών της έκθεσης, Κωνσταντίνος Πρώιμος.



Από την πλευρά του ο Ιωάννης Αρχοντάκης που επίσης επιμελείται την έκθεση επεσήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ. « Το μήνυμα προσπάθειας είναι ξεκάθαρο. Μιλάμε για την ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης που δομείται από τα παιδιά γιατί στις μικρές ηλικίες καλλιεργείται αυτό το πνεύμα ώστε αργότερα, όταν μεγαλώσουν και κληθούν να πάρουν αποφάσεις, θα έχουν ήδη «στήσει» μέσα τους αυτή την πεποίθηση για την παγκόσμια ειρήνη που θέλουμε να υπάρχει παντού»



Η οργάνωση CITYarts είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε πριν από είκοσι χρόνια με σκοπό να φέρει σε επαφή τούς καλλιτέχνες με τα παιδιά για τη δημιουργία έργων τέχνης σε δημόσιο χώρο, κυρίως τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Μέσα από μια κατευθυνόμενη από τους εικαστικούς δημιουργική διαδικασία η οργάνωση CITYarts εκπαιδεύει και συνδέει νέους και παιδιά του κόσμου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες και να πραγματοποιήσουν τα προσωπικά και κοινωνικά τους ιδεώδη, αλλάζοντας ταυτόχρονα την κοινωνία.



Όπως αναφέρουν στο εισαγωγικό τους σημείωμα οι εμπνευστές της προσπάθειας « έπειτα από τις καταστρεπτικές τρομοκρατικές επιθέσεις της 11/9/2001 στη Νέα Υόρκη, η οργάνωση CITYarts θέσπισε το πρόγραμμα Τα Νέα Μυαλά Χτίζουν Γέφυρες με στόχο να ενώσει τις φωνές της νεολαίας σε όλο τον κόσμο σ’ ένα κοινό κάλεσμα για Ειρήνη. Η απάντησή μας στην τρομοκρατία είναι μια συνεχής προώθηση της ιδέας να σκεφτόμαστε οικουμενικά και να δρούμε τοπικά δια μέσου ενός εγχειρήματος από νέους που εγείρουν γέφυρες πολιτιστικής κατανόησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος Τα Νέα Μυαλά Χτίζουν Γέφυρες, η οργάνωση CITYarts δρομολόγησε την έκθεση Pieces for Peace συγκεντρώνοντας μια συλλογή που αριθμεί περισσότερα από 6.000 έργα από 300 σχολεία και πολιτιστικά κέντρα σε 82 χώρες και στις 6 ηπείρους. Από τη συλλογή αυτή που συνεχώς αυξάνεται, η διευθύνουσα σύμβουλος και καλλιτεχνική διευθύντρια του CITYarts κ. Tsipi Ben-Haim επιμελήθηκε την περιοδεύουσα έκθεση Pieces for Peace η οποία μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από είκοσι χώρες. Η βασική ιδέα της έκθεσης και της διευθύντριάς της είναι ότι τα παιδιά δημιουργούν και δεν καταστρέφουν».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ