The Comic Con 6: Eπιστρέφει το απόλυτο φεστιβάλ για τα κόμικς!

Το απόλυτο φεστιβάλ για τα κόμικς, το cosplay, τις ταινίες δράσης, τα βίντεο, board και card games (και όλα όσα σχετίζονται με τις συγκεκριμένες μορφές τέχνης) επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικό και ενδιαφέρον, γεμάτο από μοναδικά masterclasses και συναρπαστικούς καλεσμένους, για πρώτη φορά μετά το διετές, αναγκαστικό διάλειμμα λόγω της πανδημίας.

Η πιο υπερ ηρωική διοργάνωση της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ώς τις 25 Σεπτεμβρίου 2022, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»

Οι καλύτεροι στο είδος τους

Στόχος τού «The Comic Con» ήδη από την πρώτη του διοργάνωση, πριν από επτά χρόνια, είναι να φέρνει κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη κορυφαία ονόματα των κόμικς. Τις προηγούμενες χρονιές, έφερε στη Θεσσαλονίκη ορισμένους από τους σημαντικότερους δημιουργούς - μεταξύ αυτών ο Frank Miller, ο Don Rosa, ο Giorgio Cavazzano, ο Mike Collins, ο Tanino Liberatore και αρκετούς ακόμη.

Φέτος, φέρνει το «βαρύ πυροβολικό» των ιστοριών τής Marvel, τον βραβευμένο αμερικανό σεναριογράφο Jason Aaron που αυτό το διάστημα υπογράφει τον best seller τίτλο τής εταιρείας, «Avengers». Μία από τις πιο γνωστές δουλειές του είναι το κόμικ «Thor», που συνέγραφε επί επτά συνεχή έτη και το οποίο λειτούργησε ως βάση για την ταινία «Thor: Love and Thunder».

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι τού «The Comic Con 6» περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους εξής σχεδιαστές, ηθοποιούς, συγγραφείς και καλλιτέχνες:

José Muñoz. Ο βετεράνος Αργεντίνος σχεδιαστής έκανε το ντεμπούτο του στον χώρο των κόμικς ως βοηθός τού Francisco Solano López, σχεδιάζοντας τις ιστορίες τού σεναριογράφου Héctor Oesterheld για τα περιοδικά «Hora Cero» και «Frontera». Το 1963 δημιούργησε τη δική του αστυνομική σειρά, «Precinct 56». Το 1974 συνάντησε τον αργεντίνο συγγραφέα Carlos Sampayo και μέσα από τη συνεργασία τους «γεννήθηκε» ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Alack Sinner. Στις κορυφαίες δουλειές του συγκαταλέγονται οι εικονογραφήσεις βιβλίων διάσημων συγγραφέων, όπως ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και ο Άρθουρ Κλαρκ.

Spiderman in Thessaloniki

O Spiderman στον πύργο του Τριγωνίου. Σχέδιο του John Royle.

John Royle. Αυτήν την περίοδο, ο βρετανός σχεδιαστής προκαλεί… ταχυκαρδίες στον ανδρικό πληθυσμό με τα εξώφυλλά του για το περιοδικό «Zenescope». Η καριέρα του ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια στη Marvel UK. Στα αξιοσημείωτα έργα του, η μίνι σειρά «The House of Ideas», το «Excalibur» και «Wolverine: Evilution», ενώ συνέβαλε σε πολλά τεύχη τού «Spectacular Spider-Man Adventures». Στο «Danger Girl» της IDW, ο John ήταν ένας από τους βασικούς σχεδιαστές.

Francesco D’Ippolito. Πρωτοασχολήθηκε με τον σχεδιασμό κόμικς το 2000. Άρχισε να δουλεύει για τη Disney ως σχεδιαστής στο κόμικ «Topolino», στο οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Εργάζεται επίσης για την Panini Comics, εκδότη τής Disney στην Ιταλία, για την Egmont ως σχεδιαστής εξωφύλλων και στη Sergio Bonelli Editore, στην ομάδα σχεδιαστών τού τίτλου «Drago Nero Young».

Ο Brian Azzarello επιστρέφει στο «The Comic Con»

Brian Azzarello. Ένας από τους σημαντικότερους αμερικανούς συγγραφείς ιστοριών κόμικς, ο Azzarello έχει γράψει, μεταξύ άλλων, το σενάριο για αρκετές από τις περιπέτειες του Batman, του Superman και της Wonder Woman, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στο «100 Bullets» και στο «Dark Knight III - The Master Race» (του Frank Miller). Αυτήν την περίοδο ασχολείται με το πολυσυζητημένο «Batman: Damned», σε συνεργασία με τον Lee Bermejo.

Stephanie Phillips. Η Αμερικανίδα συγγραφέας γράφει για έναν από τους πιο «καυτούς» τίτλους, τη «Harley Quinn», που έχει αγαπηθεί πολύ από το ευρύ κοινό (με αποτέλεσμα να γίνει και η κεντρική πρωταγωνίστρια σε σειρά ταινιών). Είναι γνωστή, επίσης, για τη δουλειά της στα κόμικς «Wonder Woman: Evolution», «Batman: Legends of the Dark Knight» και «We only kill each other».

Dave Lung. Ο αυστριακής καταγωγής σχεδιαστής, καλλιτέχνης, inker και εικονογράφος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα κόμικς ως inker για τη DC Comics. Χαρακτηρίζεται βετεράνος στη σκηνή των ανεξάρτητων κόμικς, έχοντας εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας για αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τού χώρου, ενώ έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες. Αυτό το διάστημα επικεντρώνεται στη σχεδίαση variant covers για διάφορους εκδότες, κυρίως για τίτλους τής DC, όπως οι «Justice League Dark», «Poison Ivy», «Silver Surfer Dark» και «Star Wars» για τη Marvel.

Boo Cook. Σχεδιάζει (κυρίως για το περιοδικό «2000 AD«) χαρακτήρες όπως ο Judge Dredd, η Judge Anderson, οι ABC Warriors και, πιο πρόσφατα, ο Death Cap. Εκτός από εξώφυλλα για κόμικς δημιουργεί εξώφυλλα δίσκων για μουσικά συγκροτήματα. Στον ελεύθερό του χρόνο ζωγραφίζει πίνακες με θεματολογία από sci-fi βιβλία και τον κινηματογράφο. Παίζει ντραμς στα συγκροτήματα Motherbox και Forktail μαζί με τον Simon Davis, καθώς επίσης και στο σόλο του εγχείρημα, Owlmask, τα οποία ανήκουν στη δική του δισκογραφική εταιρεία, τη Menk Records.

Simon Davis. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Ασχολείται τόσο με τη σχεδίαση κόμικ όσο και με τη ζωγραφική πορτραίτου. Έχει σχεδιάσει πολλούς χαρακτήρες για το βρετανικό περιοδικό «2000 AD». Στις δουλειές του συγκαταλέγονται οι τίτλοι «Sinister Dexter» με τον Dan Abnett, το «Slaine: Brutania Chronicles» με τον Pat Mills και το πιο πρόσφατο «Thistlebone» με τον T.C. Eglington.

Vanesa R. Del Rey. Η κουβανικής καταγωγής καλλιτέχνις ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας concept art για ταινίες animation. Η τεχνοτροπία της στα κόμικς περιγράφεται ως σκοτεινή, γλαφυρή και μυστηριώδης, με έμφαση στην παραστατικότητα. Έχει σχεδιάσει τίτλους όπως οι «Scarlet Witch», «Spider-Women Alpha» και «HIT» (κερδίζοντας υποψηφιότητα στα Harvey Awards), τη σειρά «Redlands» (αποσπώντας άλλη μία υποψηφιότητα στα Eisner Awards), καθώς και εξώφυλλα και μικρές ιστορίες για πολλούς εκδότες.

Paolo Pantalena. Ο Ιταλός comic artist και εικονογράφος έχει εργαστεί ως σχεδιαστής εξωφύλλων σε εκδοτικούς κολοσσούς, όπως οι Zenescope Entertainment, Aspen Comics, Top Cow και Image Comics. Παράλληλα, έχει δουλέψει ως σχεδιαστής και για τίτλους τής DC και της Marvel Comics. Το χαρακτηριστικό σχεδιαστικό ύφος του παραπέμπει σε μια ανανεωμένη εκδοχή τής υπερηρωικής αισθητικής των 90s. Ορισμένες από τις δημοφιλέστερες δουλειές του περιλαμβάνουν τίτλους όπως οι «Red Hood/Arsenal» και «Deathstroke», αμφότερες για τη DC Comics.

Viktor Bogdanovic. Ο ελβετικής και σερβικής καταγωγής σχεδιαστής κόμικς είναι γνωστός για τη δουλειά του σε πολλούς χαρακτήρες τής DC και της Marvel, όπως οι «Batman», «Superman», «Aquaman» και «Wolverine». Μαζί με τον συγγραφέα Gene Luen Yang δημιούργησε το «New Super-Man», το οποίο αποτέλεσε μια επιτυχία-έκπληξη για τη DC, κάνοντας το ντεμπούτο του ως ένα από τα δέκα καλύτερα σε πωλήσεις κόμικς στις ΗΠΑ από την κυκλοφορία του. Πρόσφατα σχεδίασε το πρώτο τεύχος για το event τής DC, «Shadow War».

Σπύρος Μπιμπίλας. Ένας από τους κορυφαίους voice actors. Έχει δανείσει τη φωνή του σε μερικούς από τους πιο γνωστούς ήρωες κινουμένων σχεδίων, όπως ο Μπαγκς Μπάνι, ο Τουίτι, ο Χαχανούλης, ο Γκρινιάρης και ο Σκουντούφλης (από τα Στρουμφάκια), ο βάτραχος Κέρμιτ (από το Μάπετ Σόου), ο Ζάζου (από τον «Βασιλιά των λιονταριών» και πολλοί ακόμη.

Ελληνική Δύναμη

Σταθερή αξία (και) στο «The Comic Con 6» αποτελούν οι έλληνες δημιουργοί (τόσο οι παλαιότεροι, οι οποίοι κάνουν ήδη λαμπρή καριέρα εντός και εκτός συνόρων, όσο και τα νεότερα ταλέντα, που έρχονται να εμπλουτίσουν, ως νέο αίμα, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτεχνικό χώρο), οι οποίοι μάλιστα θα δώσουν φέτος το «παρών» στη διοργάνωση σε πρωτόγνωρους αριθμούς, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, το «The Comic Con 6» θα τιμήσουν περισσότεροι από 170 έλληνες καλλιτέχνες. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ελληνικές εταιρείες έκδοσης κόμικς, επιχειρήσεις λιανικής που δραστηριοποιούνται στον χώρο, έλληνες cosplayers και πολλά ακόμη.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤO ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «THE COMIC CON

Όπως συμβαίνει σε κάθε του διοργάνωση, το «The Comic Con» ενώνει τις δυνάμεις του με τους φορείς τής πόλης σε μια σειρά πολιτιστικών δράσεων και συνεργειών. Σταθερός συνοδοιπόρος του επί πολλά έτη, ο δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αγκαλιάζει έμπρακτα και με θέρμη μία διοργάνωση που έρχεται να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τον κεντρικό δήμο θα πραγματοποιηθούν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Η αρχή θα γίνει με το masterclass «Motion comic: Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του», στο οποίο ο motion graphic designer Ευάγγελος Μολυβιάτης θα συστήσει στο κοινό μία νέα, πρωτοποριακή κατηγορία καλλιτεχνικής δημιουργίας. Την ίδια στιγμή, το σεμινάριο με τίτλο «Leonardo: Από την αναγεννησιακή Τοσκάνη στους υπονόμους τής Νέας Υόρκης» έχει ως κεντρικό θέμα την επιρροή τού Λεονάρντο ντα Βίντσι στην ποπ κουλτούρα τού 20ου και 21ου αιώνα. Θα πραγματοποιηθεί από τον εικαστικό, comic artist και illustrator Μανώλη Φραγγίδη. Τέλος, το workshop με τίτλο «Colorful world: Βασικές αρχές τού body painting» με τη διακεκριμένη make up artist Κίκα Κουπαράνη θα ρίξει φως και χρώμα σε αυτήν την ιδιαίτερη μορφή τέχνης, που συναρπάζει τα νεανικά (και όχι μόνο) κοινά. Και οι τρεις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, ανοιχτές για το κοινό.

COMIC + ΣΙΝΕΜΑ = LOVE FOR EVER

Δύο νέες συμπράξεις εγκαινιάζει φέτος το «The Comic Con». Σε συνεργασία με το Film Office τής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί το masterclass «Storyboard: Από το χαρτί στην οθόνη» από τον William Simpson, δύο φορές βραβευμένο με «EMMY Award», storyboard και conceptual artist τής τηλεοπτικής σειράς-φαινόμενο «Game of Thrones».

Ο δημοφιλής σχεδιαστής και καλλιτέχνης θα μιλήσει για την αναγκαιότητα του storyboard στις κινηματογραφικές παραγωγές, θα εξηγήσει τον τρόπο δουλειάς του και θα απαντήσει στις απορίες των παρευρισκόμενων δημιουργών και του κοινού. Ειδικότερα οι επαγγελματίες του κινηματογράφου, του animation και των video games που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τις γνώσεις τους πάνω στο storyboard (ή να κάνουν, έστω, μια πρώτη γνωριμία με αυτό).

Και οι συνέργειες δεν σταματούν εδώ: σε συνεργασία με τα «Nu Boyana Film Studios Hellenic», το «The Comic Con 6» διοργανώνει masterclass με τίτλο «Concept Art for Film Production», με εισηγητή τον Martin Topolski, Lead Concept Artist από τη «World Wide FX» των «Nu Boyana Studios» στη Σόφια. Ο Martin θα μας δώσει πολύτιμη γνώση για το τι σημαίνει να εργάζεται κάποιος ως Concept Artist στην κινηματογραφική βιομηχανία, ποια είναι η θέση του στο κινηματογραφικό «οικοσύστημα», αλλά και ποιες οι απαιτήσεις από τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Ο καλλιτέχνης έχει εργαστεί σε live-action παραγωγές φημισμένων εταιρειών, όπως η Disney, η 20th Century Fox, η Millennium Media κ.ά. Πρόσφατα δείγματα της δουλειάς του μπορεί να βρει κάποιος στις ταινίες Memory (2022) και The Princess (2022), ενώ στα σκαριά βρίσκονται και μερικά ακόμη σημαντικά projects με τη Disney.

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Από την αγαπημένη σας διοργάνωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ένα από τα πιο δημοφιλή section: τα διοράματα με Playmobil. Οι Playmofriends θα ζωντανέψουν μπροστά στα μάτια μας στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Ο Σύλλογος LEGO Βορείου Ελλάδος «thebrik.gr» έχει ετοιμάσει τα δικά του διοράματα. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και η «Βουλή των Ελλήνων» η οποία θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό. Η δημιουργία του Γιώργου Πατέλη, αποτελεί μία μικρογραφία του κτιρίου της Βουλής και αποτελείται από 4.842 κομμάτια Lego. Ετοιμάστε τα κινητά σας και μην αγγίζετε...

TO «THE COMIC CON» ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όπως συνέβη και σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις, το «Τhe Comic Con» θα σταθεί για ακόμη μία φορά αρωγός ενός φορέα που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας. Φέτος, θα στηρίξει την ομάδα «Therapy Dogs», που προσφέρει έργο σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τού πληθυσμού μέσω της επαφής παιδιών και ενηλίκων με ζώα, για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, της ψυχολογίας, της διάθεσης και της ικανότητας.

Ελάχιστες ημέρες απομένουν για την πολυαναμενόμενη έναρξη του «The Comic Con 6», που σηματοδοτεί και την επιστροφή του μετά την περιπέτεια της πανδημίας. Ελάτε και ανακαλύψτε τον σούπερ ήρωα που κρύβετε μέσα σας, από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ-Helexpo, στη Θεσσαλονίκη.

Χρήσιμες πληροφορίες



Το Thessaloniki Comic Convention «The Comic Con 6» θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ώς τις 25 Σεπτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ Helexpo.



Ώρες λειτουργίας: 10:00-20:00.



Εισιτήρια: €8 (ημέρας), €16 (τριημέρου). Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 8 ετών. https://www.viva.gr/tickets/festival/the-comic-con-6

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα τής διοργάνωσης, εδώ