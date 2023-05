«Thérèse», μια καλύβα-γλυπτό μέσα στα γαλλικά δάση

Φινίρισμα από ακατέργαστο τσιμέντο χρησιμοποίησε το αρχιτεκτονικό γραφείο Bureau για να μεταμφιέσει σε ογκόλιθο μια μικρή ξύλινη καλύβα στα γαλλικά δάση.



Το γραφείο, γνωστό μέχρι πρότινος ως Bureau A, συνέλαβε την ιδέα του πρότζεκτ ως αδελφάκι στο πρότζεκτ «Antoine» του 2014, μια καλύβα στις Ελβετικές Άλπεις επίσης μεταμφιεσμένη σε βράχο. Και τα δύο πρότζεκτ αποτίουν φόρο τιμής στα έργα του Ελβετού συγγραφέα Charles-Ferdinand Ramuz, ο οποίος στη νουβέλα του «Derborence» αφηγείται την ιστορία του βοσκού Αντουάν ο οποίος παγιδεύεται κάτω από βράχους λίγο μετά τον γάμο του με την Τερέζ. Οι τρεις μυθοπλαστικοί χαρακτήρες που επινόησε ο συγγραφέας - ο σύζυγος, η σύζυγος και ο θείος - εντάχθηκαν σε ένα τραγικό για τα ελβετικά βουνά συμβάν του 1714 όταν μια μεγάλη κατολίσθηση βράχων από την οροσειρά Diablerets σκότωσε στο χωριό Derborence 15 άτομα και εκατοντάδες ζώα. Οι τρεις χαρακτήρες «κατοίκησαν, από την πολλή αρχή, τον χώρο της νουβέλας και έκαναν κατάληψη στη φαντασία πολλών αναγνωστών. Επίσης, στο διάβα των χρόνων, καθιερώθηκαν ως πολιτιστικά ορόσημα σε αυτή την περιοχή της Ελβετίας: η νουβέλα είναι κομμάτι μιας ιστορικής ορεινής κουλτούρας της περιοχής. Η "Thérèse" συνελήφθη ως ιδέα και χτίστηκε με την ίδια λογική που χτίστηκε η "Antoine", δημιουργώντας αλληλοσυνδεόμενες εξαρτήσεις κοινοτήτων τέχνης και άλλων κοινοτήτων που ταξιδεύουν» είπαν από το Bureau.

«Εδώ, η ενδιαίτηση έχει πολιτική διάσταση, καθώς τα δύο καταφύγια δεν είναι διόλου κοντά σε εμπορικά ή υποθετικά δρομολόγια ή ημερήσιες διατάξεις. Προσφέρουν ένα μέρος για πολλούς έξω από κάθε οικονομική σκέψη και αντίτιμο» συνέχισαν οι Daniel Zamarbide, Carine Pimenta και Galliane Zamarbide. Φωλιασμένη στα δάση του Sergy κοντά στα σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία, το μόνο που μαρτυράει την παρουσία της καλύβας ανάμεσα στα δέντρα είναι ένα και μοναδικό παράθυρο σαν φινιστρίνι. Κάτω από το φινίρισμα με ακατέργαστο τσιμέντο υπάρχει μια πυραμιδοειδής ξύλινη δομή που κάθεται πάνω σε ελαφριά θεμέλια, χαρακτηριστικό που επιτρέπει τη μελλοντική μεταφορά της αλλού.

