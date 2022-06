Το νήμα των φωτογραφιών του Nadav Kander σε έκθεση

Όταν ο φωτογράφος Nadav Kander διάβασε τον πρώτο στίχο του ποιήματος «The Way It Is» του ποιητή William Stafford κάτι έκανε κλικ μέσα του. Ο στίχος λέει «There's a thread you follow (Υπάρχει ένα νήμα που ακολουθείς)» και η νεοϋορκέζικη αίθουσα τέχνης Howard Greenberg Gallery φιλοξενεί την έκθεση «Nadav Kander: Thread» στην οποία ο βραβευμένος με το βραβείο Prix Pictet φωτογράφος συνυφαίνει φωτογραφίες του, παλιές και καινούργιες, πορτρέτα και τοπία.

«Μου άρεσε που συναντήθηκα με το ποίημα γιατί έχω συχνά νιώσει έτσι όταν είμαι στο ρεύμα, στη ροή. Σχεδόν φαντάζομαι ένα νήμα στους μηρούς μου και είμαι συνδεδεμένος με αυτό· μπορώ να το κρατώ. Και όσο περισσότερο είμαι στο ρεύμα, και όσο περισσότερη δουλειά προσθέτω, τότε είναι που προσθέτω ίνες στο νήμα. Τότε είναι που σαν το νήμα γίνεσαι πιο δυνατός και πιο δυνατός, καθώς γνωρίζεις περισσότερο τον εαυτό σου» λέει ο Kander. «Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα όταν ρέεις. Μπορώ μόνο να το περιγράψω όπως όταν το εγώ σου και η ιστορία σου δεν είναι παρόντα – τότε που είσαι τόσο μέσα στη στιγμή για μια τέτοια στοχαστική διαδικασία. Και δεν έχεις αυτό το μάτι απ' έξω να σε κριτικάρει».

Ο φωτογράφος αναφέρει το ποίημα του Stafford ως μεγάλη πηγή έμπνευσης για το στήσιμο της έκθεσης στη νεοϋορκέζικη γκαλερί. Και συνεχίζει: «Πραγματικά, το νιώθω έντονα ότι τα τοπία μου είναι πορτρέτα γιατί ποτέ δεν είναι για όμορφα λουλούδια σε ένα λιβάδι. Πάντα είναι για ανθρώπους» λέει αναφερόμενος στη σειρά φωτογραφιών του στις οποίες αιχμαλωτίζει τις εκβολές του Τάμεση. «Είναι απλά μια επίπεδη γη με ένα ζευγάρι πόλεις πάνω της. Δεν είναι φοβερά ενδιαφέρουσα, αλλά όταν σκεφτείς την ιστορία του ποταμού, δεν υπάρχει άλλο ποτάμι στον κόσμο με ιστορία σαν κι αυτή. Και όχι μόνο οι συγγραφείς και οι ζωγράφοι, από τον Κόνραντ και τον Ντίκενς μέχρι τον Κόνσταμπλ και του Γουίστλερ που τον περιέγραψαν και απεικόνισαν· δεν είναι μόνο αυτό, είναι επίσης και το εμπόριο που ανέβαινε τον Τάμεση. Ήταν ο εμπορικός κόμβος της Ευρώπης για 400 χρόνια. Άρα υπάρχει πραγματική ανθρωπιά στο τοπίο»

Η έκθεση «Nadav Kander: Thread» στην αίθουσα τέχνης Howard Greenberg Gallery ολοκληρώνεται στις 17 Ιουνίου και στον λογαριασμό του Nadav Kander στο Instagram δίνεται η δυνατότητα να ακολουθήσουμε το νήμα του φωτογράφου.