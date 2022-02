Το σπίτι των ονείρων της Γκουίνεθ Πάλτροου είναι έτοιμο έπειτα από 6 χρόνια

Χρειάστηκαν έξι χρόνια για να τελειοποιηθεί το σπίτι των ονείρων της Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Η διάσημη ηθοποιός άνοιξε τις πύλες του για το περιοδικό «Architectural Digest», και φωτογραφήθηκε για το τεύχος Μαρτίου. Το χαρακτηρίζει ως «ένα παριζιάνικο διαμέρισμα μέσα σε έναν παλιό αχυρώνα» με ψηλά ταβάνια και διάχυτο φως που «δίνει την αίσθηση του μεγαλύτερου από το συνηθισμένο αλλά ταυτόχρονα διαχειρίσιμο».



«Η δύναμη του σπιτιού βρίσκεται στις λεπτές αποχρώσεις του φωτός και του χώρου», λέει η αμερικανίδα ηθοποιός στο αφιέρωμα. «Περάσαμε πολύ χρόνο αξιολογώντας τα οικογενειακά πρότυπα, τον πραγματικό τρόπο ζωής και τι μας κάνει να νιώθουμε άνετα».



Σε μία επίσκεψή με την οικογένειά της το 2015 στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, το είδε σε ιστοσελίδα ακινήτων. «Ήταν ρημαγμένο. Ζούσαν ζώα και αμέτρητα ζωύφια, αλλά ερωτεύτηκα το μέρος και τη θέα», δήλωσε στο περιοδικό σημειώνοντας ότι «πάντα τη γοήτευε η Σάντα Μπάρμπαρα».



Η κατασκευή του σπιτιού στη σημερινή του κατάσταση ήταν «ένα μεγάλο και επίπονο ταξίδι» με πολλά εμπόδια. «Το σπίτι έχει εξαιρετικά ακριβείς και προσεγμένους χώρους που βελτιώνουμε ξανά και ξανά για χρόνια», δήλωσε η ηθοποιός.



Το σπίτι δημιουργεί την τέλεια αρμονία μεταξύ κλασικού και σύγχρονου, διαθέτει spa, μια σειρά από μοναδικά έπιπλα, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυτελούς αιώρας στο εσωτερικό του και τροφοδοτείται ενεργειακά από φωτοβολταϊκά.

One thing is for sure: @GwynethPaltrow's house features a space that would definitely take an at-home spa night to a whole new level.



Step inside the actor and entrepreneur's tranquil Montecito retreat in our March cover story 👉https://t.co/jKQtKDI3qn pic.twitter.com/oXlUTd8M4c