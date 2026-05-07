Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 10:45, οι μαθητές και μαθήτριες των τριών μεγαλυτέρων τάξεων του σχολείου θα γνωρίσουν από κοντά τη Μύρτιδα μέσω των έργων καταξιωμένων εικαστικών, όπως η Αμαλία Καρκούλια, ο Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου, ο Κωστής Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης Σεβαστάκης και ο Γιώργος Σταματόπουλος.

Πλάι σε αυτά τα σπουδαία έργα θα αναρτηθούν και έργα που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά της Δ’ τάξης, με αφορμή ένα ποίημα που έγραψε και τους διάβασε ο δάσκαλός τους, αφού η ιστορία της Μύρτιδος εντάσσεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας που διδάσκονται. Παράλληλα, θα αναγνωστεί κείμενο του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, αναφερόμενο σε μία επίσης 11χρονη κοπέλα που ασθένησε από θανατηφόρο ιό, όπως η Μύρτις, οπότε θα αντιληφθούν τη διαχρονικότητα του συγκεκριμένου προβλήματος, όπως αναφέρει το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Ο «πατέρας» της Μύρτιδος, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, θα εξηγήσει στα παιδιά πώς από ένα κρανίο δημιουργήθηκε η μορφή της κοπέλας. Κατόπιν οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να εκφραστούν δημιουργικά, ζωγραφίζοντας ή γράφοντας κάτι σχετικό με όσα παρακολούθησαν. Η δράση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Το Μουσείο πάει στο Σχολείο» και είναι η τρίτη εκδήλωση του «Ινστιτούτου για το Παιδί – Μύρτις» που εξυπηρετεί τους εξής εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους:

1) Γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με ένα παιδί της ηλικίας τους που έζησε κατά τον 5ο π.Χ. αι. και βίωσε τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου.

2) Ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει η επιστήμη σχετικά με την ανάπλαση στοιχείων του παρελθόντος.

3) Ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τις δυνατότητες έκφρασης μέσω των εικαστικών τεχνών, αλλά και της ποίησης, αναφορικά με γεγονότα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως ο πόλεμος ή οι επιδημικές ασθένειες.

4) Τέλος, η ευκαιρία να βιώσουν έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης, έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της σχολικής τάξης.

Συμμετέχουν οι Μανώλης Παπαγρηγοράκης, Μαίρη Σταματοπούλου, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος Τσιώλης. Συντονίζει ο διευθυντής του Α’ Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, Θεόδωρος Λορέντζος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ