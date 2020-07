7 Ιουλίου 2020: Έξι παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

Έξι ενδιαφέρουσες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να παρακολουθήσετε online, σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2020!

Ίδρυμα Ωνάση

Και σήμερα στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube φιλοξενείται το Lebanon Factory, μια διεθνής συνεργασία του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών (Director’s Fortnight) και του Fondation Liban Cinema.



Μετά το Taipei Factory το 2013, το Nordic Factory το 2014, το Chile Factory το 2015 και το South Africa Factory το 2016, το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών και το Fondation Liban Cinema συνέχισαν αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι με το Lebanon Factory το 2017. Το συγκεκριμένο Factory στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων στη διεθνή σκηνή, επιτρέποντας σε νέους κινηματογραφιστές, από τον Λίβανο και αλλού, να συνευρεθούν και να συνδημιουργήσουν. Τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία, συν-σκηνοθετημένες από τέσσερα ζευγάρια νέων, ταλαντούχων κινηματογραφιστών μάς ταξιδεύουν στον Λίβανο. Οι ταινίες άνοιξαν το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών το 2017 και παρουσιάζονται για πρώτη φορά ψηφιακά.

Δείτε το εδώ

Επίσης στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube φιλοξενείται το One of These Days του Nadim Tabet. Zούμε ένα εικοσιτετράωρο στη Βηρυτό συντροφιά με τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Έρωτας, όνειρα, ανεμελιά, πλήξη και μουσική με φόντο τις διαδηλώσεις στους δρόμους της Βηρυτού.



Η ταινία είναι διαθέσιμη έως τις 8 Ιουλίου, 2020.

Δείτε το εδώ

Επίσης μπορείτε να απολαύσετε το How Are We μια περφόρμανς συλλογικής δημιουργίας, που αποτελείται από δεκαπέντε σόλο διάρκειας 90 δευτερολέπτων το καθένα, τα οποία δημιουργήθηκαν στην απομόνωση της καραντίνας στη διάρκεια του πρώτου κύματος του Covid-19, τον Μάιο του 2020.



Την εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία επανεκκίνησης της οικονομίας στο Λος Άντζελες, καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα που απαντούσαν σε 10 θέματα τα οποία πρότειναν οι καλλιτέχνες Emily Mast και Yehuda Duenyas.

Δείτε το εδώ





«Ionesco Blues» της Σοφίας Φιλιππίδου, διαθέσιμη και ελεύθερη στο ΥouΤube στο «Θέατρο στην πλατφόρμα»

Και σήμερα στις 21:00 μπορείτε να απολαύσετε την παράσταση «Ionesco Blues»,η οποία είναι βασισμένη στο έργο «Το παιχνίδι της σφαγής» του Ε. Ιονέσκο, και παρουσιάζεται σε μετάφραση του Κωστή Σκαλιώρα και σε δραματουργική επεξεργασία, διασκευή, καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια και σκηνοθεσία της Σοφίας Φιλιππίδου.

Το «θέατρο στην πλατφόρμα» δημιουργήθηκε από την ανάγκη της παρουσίασης της παράστασης «Ionesco Blues» στο κοινό, καθώς εξαιτίας των μέτρων προστασίας και του εγκλεισμού λόγω του κορωνοϊού, δεν υπήρξε η δυνατότητα παρουσίασης στο θέατρο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η δουλειά στηρίζεται στα σεμινάρια θεατρικής παιδείας της Σοφίας Φιλιππίδου που άρχισαν τον Ιανουάριο του 2020 και στις εντατικές πρόβες στην πλατφόρμα μέσω διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των νέων αναγκών και δεδομένων της διαδικτυακής παρουσίασης, η Σοφία Φιλιππίδου δημιούργησε μία νέα σκηνοθεσία.

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη και ελεύθερη στο ΥouΤube, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 21:00 στο link εδώ

Εθνική Λυρική Σκηνή

Σήμερα στις 20.00 μπορείτε να απολαύσετε το 1o Διαδικτυακό Φεστιβάλ ΕΛΣ «Πότε θα ΄ρθει, πότε θα 'ρθει το καλοκαίρι». Ένα πρόγραμμα που ξεκινά με το παραδοσιακό «Μενεξέδες και ζουμπούλια», περνά από το έντεχνο ελληνικό τραγούδι («Μια Παναγιά» των Χατζιδάκι / Γκάτσου) και φτάνει ως τον Σούμπερτ («Ευτυχία») και τον Μπετόβεν («Στη χαρά») προτείνει η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής της, υπό τη διεύθυνση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου.

Πάνω από 60 παιδιά της Παιδικής Χορωδίας ερμηνεύουν και ηχογραφούν από τα σπίτια τους τα τραγούδια της συναυλίας με την καθοδήγηση της Κωνσταντίνας Πιτσιάκου. Με τη βοήθεια των κινητών τηλεφώνων, των τάμπλετ, των υπολογιστών, η online συναυλία με τις φωνές των παιδιών θα προσφέρει μια αναγκαία νότα αισιοδοξίας και μια μελωδική έξοδο από την άνοιξη στο καλοκαίρι. Το βίντεο θα παραμείνει online έως 8/7

Δείτε εδώ

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε απόψε στις 21:00 το έργο «Les Blancs» της Lorraine Hansberry, σε σκηνοθεσία Yaël Farber και διασκευή Robert Nemiroff. Το έργο διαδραματίζεται σε μια αφρικανική χώρα την περίοδο της αποαποικιοποίησης. Μια κοινωνία ετοιμάζεται να διώξει το αποικιακό της παρόν και να διεκδικήσει ένα ανεξάρτητο μέλλον. Οι φυλετικές εντάσεις τελειώνουν.

Το έργο θα είναι διαθέσιμο έως τις 29 Ιουλίου 2020



Δείτε το εδώ.