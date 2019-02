«Α quiet evening of dance» από τον Ουίλιαμ Φόρσαϊθ στη Στέγη

Χορογραφεί εδώ και 45 χρόνια και θεωρείται ο πιο σημαντικός χορογράφος της γενιάς του. Ο Ουίλιαμ Φόρσαϊθ έδωσε νέα πνοή στο μπαλέτο, μεταμορφώνοντας το από μια τέχνη προσκολλημένη στο ρεπερτόριο σε μια δυναμική και δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση άνευ ορίων.

Ο Αμερικανός χορογράφος δημιουργεί κόσμους ολόκληρους με μοναδικά μέσα το ανθρώπινο σώμα, τον χώρο και τον χρόνο, μεταβάλλοντας τον χορό σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό του. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα έργα που συνθέτουν το «Α quiet evening of dance» - δύο αναβιώσεις παλαιότερων έργων του και δύο νέες δημιουργίες του που παρουσιάζονται στην κεντρική σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 6 έως 10 Φεβρουαρίου.

Χορευτές που έχουν συνεργαστεί μαζί του για πολλά χρόνια αφηγούνται με τα σώματά τους ιστορίες βαθιάς επικοινωνίας, με μοναδικό ήχο την αναπνοή τους. Οδηγός τους ο ρυθμός και ο απίστευτος συντονισμός τους. Σαν τους δείκτες ενός αόρατου ρολογιού, καταγράφουν τον χρόνο, τον κάνουν ορατό, τον επιμηκύνουν και τον συρρικνώνουν, αλλάζοντας τον χώρο και, εντέλει, ανοίγοντας τη μυστική δίοδο της δικής μας επικοινωνίας μαζί του.

Η παράσταση που είναι μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, περιλαμβάνει δύο νέα κομμάτια («Epilogue» και «Seventeen/Twenty One»), δύο νέες εκδοχές παλαιότερων έργων του ρεπερτορίου του, το «Dialogue (DUO2015)» και το «Catalogue (Second Edition)», καθώς και το «Prologue», ένα απόσπασμα του «Seventeen/Twenty One».

To «A Quiet Evening of Dance» φιγουράρει στην κορυφή των 10 καλύτερων παραστάσεων χορού στην Αγγλία για το 2018, σύμφωνα με τις κριτικούς χορού Judith Mackrell και Lyndsey Winship της εφημερίδας The Guardian: «Μια αίσθηση θορυβώδους street ενέργειας διαπνέει το A Quiet Evening of Dance, ένα τετράπτυχο πρόγραμμα του χορογράφου, που ξεκίνησε σαν ένα πνευματώδες αλφαβητάρι της κλασικής φόρμας και γραμμής για να εξελιχθεί σε ένα λαμπερό κράμα, όπου η ελευθερία του μεταμοντερνισμού συναντά τον δυναμισμό του μπαλέτου. Οι χορευτές που το ερμηνεύουν είναι από τους πιο παλιούς συνεργάτες του Φόρσαϊθ, με την εκπληκτική προσθήκη του ιδιοφυούς b-boy, Rauf "RubberLegz" Yasit. Η παράσταση αυτή ήταν υπέροχη όχι μόνο για τη συγκλονιστική ακρίβεια με την οποία είχε φτιαχτεί, αλλά και για τον θαυμάσιο τρόπο που φώτιζε την ιδιαιτερότητα και την ιδιοφυΐα του καθενός από τους επτά χορευτές του».