Cycladic Late Night: Πάρτι με μουσική και Πικάσο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Δύο περίπου εβδομάδες πριν το τέλος της πολυσυζητημένης έκθεσης «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» στις 20 Οκτωβρίου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει Cycladic Late Night.

Στο Cycladic Late Night οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» με μειωμένο εισιτήριο 5€, μουσική και ποτό.



Μουσικοί της εγχώριας σκηνής, οι CHICKN, Νίκος Κυριαζόπουλος, Turbo Teeth, θα παίξουν ζωντανά, παρουσιάζοντας τρία διαφορετικά acts στους χώρους του Μεγάρου Σταθάτου. Παράλληλα οι Yorgia Karidi και Yparxei Provlima Amalia θα επιλέξουν μουσικές στο Cycladic Café σε ένα dj set ειδικά για τη βραδιά.







Η έκθεση «Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός» που έχει φτάσει τους 25.000 επισκέπτες, οργανώθηκε στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί Διάλογοι» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών, χάρη στον ζωντανό και πρωτότυπο διάλογο ανάμεσα σε έργα του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη και αρχαιότητες. Για πρώτη φορά 68 σπάνια κεραμικά και σχέδια του Πικάσο «συνομιλούν» θεματικά με 67 αρχαία έργα, δημιουργώντας έναν «Θεϊκό Διάλογο» μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της μοντέρνας τέχνης.





Τα πικασικά έργα (σχέδια και κεραμικά από την καλλιτεχνική δημιουργία του Πικάσο από τη δεκαετία του 1920 έως τη δεκαετία του 1960) προέρχονται από ιδρύματα, μουσεία και συλλογές του εξωτερικού, όπως η FABA – Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, το Musée Νational Picasso-Paris, το Musée Picasso Antibes, το Museo Picasso Μálaga, το Museum Berggruen στο Βερολίνο, καθώς και ιδιωτικές συλλογές. Τα έργα της αρχαιότητας προέρχονται από 15 συνολικά ελληνικά μουσεία και συλλογές.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Καθηγητής Ν. Χρ. Σταμπολίδης και ο Ιστορικός Τέχνης Olivier Berggruen.



Υπενθυμίζεται πως, προς διευκόλυνση των επισκεπτών, το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης είναι Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή 10.00-20.00, Tετάρτη, Σάββατο 10.00-17.00, Κυριακή 11.00-17.00, ενώ την Τρίτη το Μουσείο παραμένει κλειστό.





Το Cycladic Late Night πραγματοποιείται με την υποστήριξη του στρατηγικού συνεργάτη του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Eurolife ERB.



Live Performances | Short Bios



Chickn



Οι CHICKN, η Αθηναϊκή ροκ μπάντα που δημιουργήθηκε το 2012 ορμώμενη από ειλικρινή περιέργεια και πάθος για την ψυχεδελική μουσική, άρχισε εντατικές συναυλίες, χωρίς προηγούμενη δισκογραφία ή αναφορές στον Τύπο και έχτισε, κυρίως από στόμα σε στόμα, μια δυναμική παρουσία στην αθηναϊκή live σκηνή. Μια επταετής διαδικασία πειραματισμού, τριών ΕPs και δύο δίσκων οριοθετήθηκε από το πρώτο τους ομώνυμο διπλό LP, ενώ, για τις ανάγκες του δεύτερου LP τους, “WOWSERS!”, το line-up των CHICKN άλλαξε και η τωρινή πενταμελής του μορφή το ηχογράφησε στο στούντιο και το υποστήριξε σε όλες τις συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδος. Το συγκρότημα έχει συνεχή παρουσία στην Ευρώπη έχοντας πραγματοποιήσει τέσσερα τουρ σε Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιουνίου του 2019 έπαιξαν ζωντανά στο ετήσιο πάρτι του ACNE Film στις Κάννες. Αυτό το διάστημα, σχεδιάζουν την τέταρτη περιοδεία τους στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου τους δίσκου Bel Esprit, ο οποίος κυκλοφορεί στις 18 Οκτωβρίου από την Inner Ear Records.



Πληροφορίες:



Μέγαρο Σταθάτου | Ισόγειο, Μεγάλο Σαλόνι



Ώρα: 23.00



Νίκος Κυριαζόπουλος



Ο Νίκος Κυριαζόπουλος είναι μουσικός με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Έχει συνεργαστεί με ένα μεγάλο αριθμό μουσικών της noise και πειραματικής σκηνής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλέον, καταπιάνεται μεθοδικά με την κατασκευή του δικού του αρθρωτού synthesizer, το οποίο, πέρα από την προφανή αξιοποίησή του ως ηλεκτρονική πηγή στην παραγωγή ήχου, το αντιμετωπίζει και ως όργανο με ένα φάσμα δυνατοτήτων εφάμιλλο με εκείνο των ακουστικών οργάνων. Η σύμπλευση των λεπτοφτιαγμένων drone κυματισμών με μια βιωματική προσέγγιση, ο παλμός, η δυναμική του θορύβου και το απρόβλεπτο αποτελούν κεντρικές ανησυχίες του.



Πληροφορίες:



Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος όροφος



Ώρα: 21.20



Turbo Teeth



Turbo Teeth είναι το μουσικό σχήμα του Γιώργου Αξιώτη, μέλος των Free Piece of Tape, Tom Cruisin’, Balinese Beast. Ο εκκεντρικός, ασταθής και εθιστικός ήχος του T.T αποτελείται από γρήγορες, πυκνές και συχνά μεταλλαγμένες ρυθμικές ριπές οι οποίες εναλλάσσονται δυναμικά, παραπέμποντας σε δυσλειτουργικές offbeat dance αφηγήσεις. Το Yellow Equals One EP αποτελεί την ποιο ολοκληρωμένη του δουλειά έως τώρα η οποία και κυκλοφόρησε από την Untitled-1 στα τέλη του Οκτώβρη του 2017. Πρόσφατα εμφανίστηκε ένα cover version του EP, σε ψηφιακή μορφή, με την συμμετοχή των Bill Anagnos, Echo Canyon, Sister Overdrive και Elisabet Vogler (Πάνος Αλεξιάδης). Τελευταία έχει συμμετάσχει σε συλλογές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.



Πληροφορίες:



Μέγαρο Σταθάτου | Πρώτος όροφος



Ώρα: 22.00



DJ SEΤ | Short Bios



Yorgia Karidi



Η Γεωργία Καρύδη είναι μουσικός και περφόρμερ. Ασχολείται με ζωντανές παρουσιάσεις της μουσικής της που χαρακτηρίζονται από την αντίθεση, το χιούμορ και έχουν ως κεντρικό θέμα τη φωνή. Τα live sets της χαρακτηρίζονται από ζωντάνια και πρωτοτυπία. Υλικό της έχει δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα labels: Nutty Wombat, Seagrave, Orila, Records, Ecstatic, Bokeh Versions. Έχει συμμετάσχει σε ζωντανά ραδιοφωνικά shows (Cannibal Radio, Random Access Radio, Theory of Plankton, κα), θεατρικές παραστάσεις και έχει δανείσει τη φωνή της σε ραδιοφωνικά spots, πειραματικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους. Πρόσφατα άνοιξε ως dj το Plissken Festival 2019 καθώς και παρουσίασε ως host το line up του Boiler Room Athens.



Yparxei Provlima Amalia



Υπάρχει Πρόβλημα Αμαλία είναι το προσωπικό project του Γιάννη Ιασωνίδη, (ιδρυτή της Orila Records). Τυχαίες ηχογραφήσεις, αφηρημένα θέματα και slo-mo ρυθμοί σκιαγραφούν την ηχητική παλέτα στις ζωντανές εμφανίσεις του. Επίσης, αποτελεί resident Dj της ετήσιας εκδήλωσης για το θερινό ηλιοστάσιο στους πρόποδες του Ολύμπου, ενώ έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ Meakusma και στο ιστορικό Salon Des Amateurs του Ντίσελντορφ δίπλα στον Terra Exotica.



Πληροφορίες:



Cycladic Café | Κτήριο Νεοφύτου Δούκα 4



Ώρα: 21.00-24.00