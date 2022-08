Εθνική Λυρική Σκηνή: Ακρόαση ερμηνευτών για το μιούζικαλ «The Last Five Years»

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ακρόαση για ερμηνευτές για τις ανάγκες του μιούζικαλ «The Last Five Years» του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, το οποίο θα παρουσιαστεί σε πανελλήνια πρώτη στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από τις 5 έως τις 13 Μαΐου και στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στις 17 και 18 Μαΐου 2023. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στο ΚΠΙΣΝ.

Η ακρόαση γίνεται για την επιλογή των πρωταγωνιστικών ρόλων του έργου (Κάθριν Χάιατ, Τζέιμι Γουέλερστιν) και απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες ερμηνευτές με εξαιρετικές υποκριτικές και φωνητικές ικανότητες. Οι συμμετέχοντες καλούνται να προετοιμαστούν στα παρακάτω αποσπάσματα μουσικού υλικού, τα οποία θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά με την υποβολή της αίτησής τους.

Περιγραφή ρόλων

Κάθριν Χάιατ

Η ηρωίδα ξεκινά ως φιλόδοξο, νιόβγαλτο κορίτσι σε μια καινούρια σχέση και καταλήγει ως γυναίκα που ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια προδοσία και ένα διαζύγιο που μόλις και αρχίζει να κατανοεί.

Υποκριτική ηλικία: 25 έως 35 ετών

Φωνητική έκταση ρόλου: φα3 - ρε#5

Υλικό ακρόασης:

CATHY - See I'm Smiling (στα αγγλικά)

CATHY - The Next 10 Minutes EN+GR (πρώτο μέρος στα αγγλικά, δεύτερο μέρος στα ελληνικά)

Τζέιμι Γουέλερστιν

Ο ήρωας ξεκινά ως φιλόδοξος νεαρός με μια ξέφρενη καριέρα σε ένα πρώτο, πολλά υποσχόμενο ραντεβού και καταλήγει σε κάποιον που τυφλώνεται από την επιτυχία και τον εγωισμό του. Είναι πολύ αγαπητός, όμως κάνει ακούσιες επιλογές που καταστρέφουν την ευτυχία του.

Υποκριτική ηλικία: 25 έως 35 ετών

Φωνητική έκταση ρόλου: λα2 - σιb4

Υλικό ακρόασης:

JAMIE - Moving Too Fast (στα αγγλικά)

JAMIE - Nobody Needs to Know (στα αγγλικά)

JAMIE - The Next 10 Minutes EN+GR (στα ελληνικά)

Οι πρόβες του έργου θα ξεκινήσουν στις 8 Μαρτίου 2023, ενώ οι παραστάσεις θα ολοκληρωθούν στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας στις 19 Μαΐου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη δήλωση συγκατάθεσης. Παρακαλούνται, πριν από τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, να συμβουλευτούν την Πολιτική Βιογραφικών της ΕΛΣ.

Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία, ενώ η ακρόαση ενδέχεται να βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ - Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα, όροφος 5Α), Δευτέρα-Παρασκευή, από 08.00 μέχρι 14.30 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr. Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 14.00.