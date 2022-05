Eurovision 2022: Δείτε live τον μεγάλο τελικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 66ος μουσικός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Τορίνο της Ιταλίας.

Το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς άνοιξε η Τσεχία με το τραγούδι «Lights Off» και τους We Are Domi.



Η Ελλάδα με το «Die Together» και την Αμάντα Γεωργιάδη θα εμφανιστεί στην 17η θέση, μετά από το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία.

Αξίζει να αναφερθεί πως η μεγάλη βραδιά άνοιξε με το τραγούδι, «Give Peace a Chance», το οποίο παρουσίασαν η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι, ο τραγουδιστής Μίκα και ο παρουσιαστής Αλεσάντρο Κάτελαν.

Δεύτερη χώρα στη σκηνή του Pala Olympico η Ρουμανία.

Το τραγούδι της Ελλάδας «Die Together» με ερμηνεύτρια την Αμάντα Γεωργιάδη είναι μια συναισθηματική και ταυτόχρονα δυναμική μπαλάντα, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης, σαν ένα όνειρο σε μπλε φόντο, μέσα από τα μάτια της ερμηνεύτριας.

Τη σκηνοθεσία της σκηνικής εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη, επιμελήθηκε την ενδυματολογική εμφάνιση της Αμάντας. Ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού, ενώ τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Στον μεγάλο τελικό απόψε, θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς καθώς και οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, διαδικτυακά από το ertnews.gr, καθώς και από το ERTFLIX.

Τον τελικό, όπως και τους δύο ημιτελικούς θα παρουσιάσουν ο Alessandro Catelan, η Laura Pausini και ο Mika, ενώ τον σχολιασμό για την ΕΡΤ θα κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Απόψε κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος, με την ψηφοφορία των τηλεθεατών, ενώ το άλλο 50% διαμορφώθηκε με την ψήφο των εθνικών επιτροπών. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον μεγάλο τελικό της Eurovision, θα το ανακοινώσει η Στεφανία Λυμπερακάκη, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στον περσινό διαγωνισμό, κατακτώντας τη 10η θέση.

Eurovision 2022: Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον τελικό

Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν (με σειρά εμφάνισης)

1. Tσεχία

Lights Off / We Are Domi

2. Ρουμανία

Llámame / WRS



3. Πορτογαλία

Saudade, saudade / Maro



4. Φινλανδία

Jezebel / The Rasmus



5. Ελβετία

Boys Do Cry / Marius Bear



6. Γαλλία

Fulenn / Alvan & Ahez



7. Νορβηγία

Give That Wolf a Banana / Subwoolfer



8. Αρμενία

Snap / Rosa Linn



9. Ιταλία

Brividi / Mahmood & Blanco



10. Ισπανία

SloMo / Chanel

11. Ολλανδία

De Diepte / S10

12. Ουκρανία

Stefania / Kalush Orchestra



13. Γερμανία

Rockstars / Malik Harris



14. Λιθουανία

Sentimentai / Monika Liu

15. Αζερμπαϊτζάν

Fade To Black / Nadir Rustamli

16. Βέλγιο

Miss You / Jérémie Makiese

17. Ελλάδα

Die Together / Amanda Georgiadi Tenfjord

18. Ισλανδία

Með hækkandi sól / Systur



19. Μολδαβία

Trenuleţul / Zdob şi Zdub & Advahov Brothers



20. Σουηδία

Hold Me Closer / Cornelia Jakobs

21. Αυστραλία

Not the Same /Sheldon Riley

22. Ηνωμένο Βασίλειο

Space Man / Sam Ryder

23. Πολωνία

River / Ochman

24. Σερβία

In Corpore Sano / Konstrakta



25. Εσθονία

Hope / Stefan

O Νταμιάνο Νταβίντ και οι Maneskin



Όπως είναι ήδη γνωστό, οι Maneskin που είναι και οι περσινοί νικητές της Eurovision, θα εμφανιστούν ξανά στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν και το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Supermodel». Ωστόσο ο frontman του συγκροτήματος, Νταμιάνο Νταβίντ, είχε έναν τραυματισμό στο πόδι, προκαλώντας την ανησυχία των θαυμαστών τους. Ο Νταμιάνο καθησύχασε τους φαν με ένα story στο Instragram, γράφοντας ότι θα εμφανιστεί κανονικά στον μεγάλο τελικό.