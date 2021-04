H Demi Lovato συναντά την Ariana Grande στον νέο της δίσκο!

H ιδιαίτερη ερμηνεύτρια Demi Lovato κυκλοφορεί το 7ο studio album της με τίτλο: «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over».

Το άλμπουμ συμπεριλαμβάνει και τη συνεργασία της Demi με την Ariana Grande στο τραγούδι «Met Him Last Night».

Μαζί με το άλμπουμ η Demi Lovato δημοσιεύει στο Youtube και τα σχετικά documentary μίνι επεισόδια, με την προσωπική της ιστορία πίσω από τον νέο δίσκο.

Μαζί με το άλμπουμ κυκλοφορεί και το συναισθηματικό music video clip για το ομότιτλο single «Dancing With The Devil». Στο κλιπ διαδραματίζονται σκηνές που αποτελούν πραγματικά γεγονότα της τραγουδίστριας, υπό τις σκηνοθετικές συμβουλές του Michael D. Ratner.

Δείτε το official music video για το «Dancing With The Devil»:

“Dancing With The Devil… The Art of Starting Over” tracklist:

Prelude

Anyone

Dancing with the Devil

ICU (Madison's Lullabye)

The Art of Starting Over

Intro

The Art of Starting Over

Lonely People

The Way You Don't Look At Me

Melon Cake

Met Him Last Night (feat. Ariana Grande)

What Other People Say (Demi Lovato & Sam Fischer)

Carefully

The Kind of Lover I Am

Easy (Demi Lovato & Noah Cyrus)

15 Minutes

My Girlfriends Are My Boyfriend (feat. Saweetie)

California Sober

Mad World

Butterfly

Good Place